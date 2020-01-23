Jülide Ateş ve Emre İskeçeli olay yaratan veda mesajlarıyla boşandı! Emre İskeçeli kimdir?
Ünlü spiker Jülide Ateş ve gazeteci eşi Emre İskeçeli, olay yaratan veda mesajlarıyla boşandıklarını açıkladı. 19 yıllık evliliklerine son verdiklerini açıklayan Jülide Ateş ve Emre İskeçeli'nin birbirleri için yaptıkları paylaşımlar güne damgasını vurdu. Peki Jülide Ateş'in eski eşi Emre İskeçeli kimdir? İşte detaylar...
Ünlü spiker Jülide Ateş ile Emre İskeçeli çiftinden, kötü haber geldi. Jülide Ateş, sosyal medya sayfasından yaptığı açıklamayla, Emre İskeçeli ile boşandıklarını duyurdu.
BU MESAJLAR ÇOK KONUŞULDU
Sosyal medya hesabından ayrılık kararıyla ilgili açıklamada bulunan Jülide Ateş şu ifadeleri kullandı:
"Emrem… Kocam, arkadaşım, ağabeyim, babam… 22 yıllık birlikteliğimizde, sevgi, huzur, yuva, anlam oldun bana… Merhamet ve şefkat oldun… Hayat arkadaşım can yoldaşım oldun… Birlikte büyüdük. Hayatta en değerli varlığım Ali 'min babası oldun. 22 yıllık birlikteliğimiz bugün resmi olarak noktalansa da; bu benim için bir son değil. Bana yaşattığın sevgiyi içimden söküp atmak imkansız, sadece şekil değiştirecek. Hayatımızın bu evresinde, artık farklı yönlere yürüyeceğiz. Ve biliyorum ki; yine birbirimizin en iyi dostu olacağız. Ben senin her iyi haberinde, her mutluluğunda, yüzünün her tebessümünde bu kez dostun olarak yine gururlanıp mutlu olacağım. Yolun açık olsun canım… Seni çok seviyorum…"
EMRE İSKEÇELİ DE PAYLAŞIMDA BULUNDU
Ayrılığın ardından Emre İskeçeli de sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. İskeçeli, şunları yazdı:
Ne kadar şanslıymışım Boğaziçi Üniversitesi'nin steplerinde seninle tanıştığım gün. Üniversite yıllarında başlayan arkadaşlığımız önce dostluğa, sonra da büyük bir aşka dönüştü. İyi ki bana 'evet' dedin, tutkulu bir aşkla ve bin bir fedakârlıkla örülü unutulmaz yıllar yaşadık.
Bana o kadar özel bir yer açtın ki hayatında, sıcaklığınla yuvamızı öylesine ısıttın ki. Umarım kalbimdeki seni sana yansıtabilmişimdir birlikteliğimiz boyunca. Çünkü sen en özel yerindesin. Başarılarınla hep gurur duydum, nasıl yücelttin hep ailemizi. Bana mutluluk adına öyle değerli hediyeler verdin ki. Başta da oğlumuzu… Ali'yi büyütürken biz de büyüdük, değiştik. Ve bir karar aldık bugün, farklı yollarda yürüyeceğiz artık. Ama hiçbir dakikasından pişman olmadığım o 22 yılda nasıl yanında olduysam, yine öyle olacak. Seni çok seviyorum… Hep mutlu ol Jüjüm…