Jülide Ateş ve Emre İskeçeli olay yaratan veda mesajlarıyla boşandı! Emre İskeçeli kimdir?

Bana o kadar özel bir yer açtın ki hayatında, sıcaklığınla yuvamızı öylesine ısıttın ki. Umarım kalbimdeki seni sana yansıtabilmişimdir birlikteliğimiz boyunca. Çünkü sen en özel yerindesin. Başarılarınla hep gurur duydum, nasıl yücelttin hep ailemizi. Bana mutluluk adına öyle değerli hediyeler verdin ki. Başta da oğlumuzu… Ali'yi büyütürken biz de büyüdük, değiştik. Ve bir karar aldık bugün, farklı yollarda yürüyeceğiz artık. Ama hiçbir dakikasından pişman olmadığım o 22 yılda nasıl yanında olduysam, yine öyle olacak. Seni çok seviyorum… Hep mutlu ol Jüjüm…