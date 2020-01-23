Fotoğraftaki bu kız Yeşilçam'a damgasını vurdu! Ayşen Gruda kimdir? Hayat ve filmleri...

EŞİNİN SOYADINI KULLANMAYA DEVAM ETTİ

İlk kez 1962'de Kongre Eğleniyor adlı vodvildeki küçük bir hizmetçi rolüyle Tevfik Bilge'nin turne tiyatrosunda profesyonel oyunculuğa başlayan Gruda'nın ablası Ayten Erman ile kardeşi Ayben Erman da kendisi gibi oyunculuğu seçti.

Sanatçı, bu turneler sırasında Ankara Meydan Sahnesi'nde tanıştığı tiyatro oyuncusu Yılmaz Gruda ile 1965'te evlendi. Kızları Elvan doğunca bir süre tiyatroya ara veren Gruda, 1976'da boşandıktan sonra da eşinin soyadını kullanmaya devam etti.