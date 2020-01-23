Fotoğraftaki bu kız Yeşilçam'a damgasını vurdu! Ayşen Gruda kimdir? Hayat ve filmleri...
Yeşilçam'ın Dişi Kavuklu'su, Domates Güzeli... Bu isimler size kimi hatırlattı. Tabi ki Ayşen Gruda'dan başkası değil. Türk sinemasının efsanevi isimlerinden biri olan Ayşen Gruda, vefatının birinci yılında anılıyor. 74 yıllık yaşamı boyunca birçok sevilen filmde ve tiyatroda rol aldı. Unutulmaz isimler arasında yerini koruyan başarılı oyuncunun hayat hikayesi hayranları ve vatandaşlar tarafından merak edildi. Ayşen Gruda kimdir? Ayşen Gruda kaç yaşında öldü? İşte Ayşen Gruda'nın hayatı ve filmleri...
Tiyatro, dizi ve sinema oyuncusu Ayşen Gruda, Erman ailesinin ortanca kızı olarak 1944'te, İstanbul Yeşilköy'de Osmanlı döneminde karargah olarak kullanılan, aynı zamanda Halid Ziya Uşaklıgil'in kitaplarını yazdığı köşkte dünyaya geldi.
Sanata düşkün bir aileye sahip olan Gruda, gençlik günlerini kardeşleriyle birlikte tiyatrocu olan annesinin gölge oyunlarını izleyerek geçirdi. Çocuk yaşta Ermeni komşularının taklidini yaparken yeteneği keşfedilen sanatçı, makinist babasının vefatıyla eğitimini yarıda bırakarak çalışma hayatına atıldı.
EŞİNİN SOYADINI KULLANMAYA DEVAM ETTİ
İlk kez 1962'de Kongre Eğleniyor adlı vodvildeki küçük bir hizmetçi rolüyle Tevfik Bilge'nin turne tiyatrosunda profesyonel oyunculuğa başlayan Gruda'nın ablası Ayten Erman ile kardeşi Ayben Erman da kendisi gibi oyunculuğu seçti.
Sanatçı, bu turneler sırasında Ankara Meydan Sahnesi'nde tanıştığı tiyatro oyuncusu Yılmaz Gruda ile 1965'te evlendi. Kızları Elvan doğunca bir süre tiyatroya ara veren Gruda, 1976'da boşandıktan sonra da eşinin soyadını kullanmaya devam etti.
'DOMATES GÜZELİ'
İşini inanarak yapan ve yaptığı hiçbir şeyden pişman olmadığını söyleyen Gruda, 1977'de televizyonda yaptığı skeçlerden birinde canlandırdığı "Domates Güzeli Nahide Şerbet" karakterinin ardından "Domates Güzeli" olarak anılmaya başlandı.
"Domates Güzeli" karakterini "Dişi bir Şarlo" olarak tanımlayan sanatçı, bir söyleşide, bu rolle içindeki "Kavuklu"yu yakaladığını dile getirdi.
"OYUNCU OLMAK ZORUNDAYDIM"
Ayşen Gruda bir röportajında oyuncu olma hikayesini ise şöyle anlatmıştı:
''Ben çok hevesliydim, 5 yaşından beri oyuncu olmak istiyordum diye bir şey yok. Her şey ihtiyaçtan olur. Ben yeteneğimi bilmiyordum ama oyuncu olmak zorundaydım. Ablam Ayten Erman, tiyatro için öldü dirildi ve tiyatrocu oldu. Benim aklımın ucunda yoktu, hiç öyle bir şey istemiyordum. Fakat babam ölünce çalışmak zorunda kaldım. Daha lise 2 öğrencisiydim. Evde geçim sıkıntısı başladı. Kardeşim küçüktü, ablamla ben anneme yardımcı olmak zorundaydık. Ablam aracı oldu, oyuncu oldum. Yoksa çok güzel okuyan bir çocuktum. Avukat olmak istiyordum.''