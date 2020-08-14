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Şarkıcı Ceylan’ın ilk eşinden olan kızı Melodi Bozkurt kimdir? İşte Ceylan’ın çocukları...

Tam adıyla Ceylan Avcı olan şarkıcı Ceylan, 26 Haziran 1974 tarihinde dünyaya geldi. 1991 yılında Halasının oğlu Erhan Bozkurt ile evlnen ve bir sene sonra boşanan Ceylan'ın Melodi adında bir kızı var. Ceylan, 1995 yılında ise Yıldıray Gürgen'den Yiğitcan adında bir erkek evlada sahip oldu. Sık sık yaptığı imaj değişikliği ile dikkat çeken şarkıcı Ceylan ve kızı Melodi arasındaki yaş farkı merak konusu oldu. Ceylan'ın kızı Melodi kaç yaşında, kimdir?

14.08.2020 12:14 - Son Güncelleme: 14.08.2020 12:14
Şarkıcı Ceylan’ın ilk eşinden olan kızı Melodi Bozkurt kimdir? İşte Ceylan’ın çocukları...

Şarkıcı Ceylan ve kızı Melodi kimdir? 45 yaşındaki iki çocuk annesi Ceylan'ın kızı Melodi'yi görenler şaşırdı. Genç bir kız olan Ceylan'ın kızı Melodi'nin yaşı ve kardeşi merak konusu oldu. İşte Ceylan'ın çocukları...

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Şarkıcı Ceylan’ın ilk eşinden olan kızı Melodi Bozkurt kimdir? İşte Ceylan’ın çocukları...

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Şarkıcı Ceylan’ın ilk eşinden olan kızı Melodi Bozkurt kimdir? İşte Ceylan’ın çocukları...
Şarkıcı Ceylan’ın ilk eşinden olan kızı Melodi Bozkurt kimdir? İşte Ceylan’ın çocukları...
Şarkıcı Ceylan’ın ilk eşinden olan kızı Melodi Bozkurt kimdir? İşte Ceylan’ın çocukları...

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