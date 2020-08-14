Haberler Galeri Magazin Uraz Kaygılaroğlu'nun eski eşi Melis İşiten ile Murat Boz birlikte mi? Açıklama geldi: Aşk yok beğeni var

Uraz Kaygılaroğlu'nun eski eşi Melis İşiten ile Murat Boz birlikte mi? Açıklama geldi: Aşk yok beğeni var

Sefirin Kızı dizisinde canlandırdığı Gediz karakteri ile son dönemlerde ekranlarda gördüğümüz Uraz Kaygılaroğlu'nun eski eşi Melis İşiten hakkında magazin gündemine bomba gibi düşen aşk haberine, Murat Boz'dan açıklama geldi. Günlerdir merak edilen, 'Melis İşiten ile Murat Boz birlikte mi?' sorusunun yanıtını veren Murat Boz hakkında sosyal medyada, 'İntikam soğuk yenen bir yemek Murat' şeklinde yorumlar yapıldı. Nedeni ise Murat Boz'un eski sevgilisi ile Melis İşiten'in eski eşinin bir dönem adının aşk iddialarıyla gündeme gelmesi...

14.08.2020 11:42 - Son Güncelleme: 14.08.2020 12:01
Uraz Kaygılaroğlu'nun eski eşi Melis İşiten ile Murat Boz birlikte mi? Açıklama geldi: Aşk yok beğeni var

Uraz Kaygılaroğlu'nun eski eşi Melis İşiten ile Murat Boz arasında neler oluyor? Geçtiğimiz gün Murat Boz ile Melis İşiten'in aşk yaşadığı haberi bomba etkisi yaratmıştı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Uraz Kaygılaroğlu'nun eski eşi Melis İşiten ile Murat Boz birlikte mi? Açıklama geldi: Aşk yok beğeni var

Murat Boz, eski sevgilisi Aslı Enver'le bir dönem adı anılan Uraz Kaygılaroğlu'nun, geçtiğimiz yıl boşandığı eşi Melis İşiten ile Instagram'dan birbirini takip edip, fotoğraflarını beğenmesinin ardından açıklamada bulundu.

Uraz Kaygılaroğlu'nun eski eşi Melis İşiten ile Murat Boz birlikte mi? Açıklama geldi: Aşk yok beğeni var

Murat Boz, Melis İşiten ile aşk iddialarına, "Fotoğrafları ve yazıları beğenirim. Hiçbir şey yok, sadece bir beğenme var" şeklinde yanıt verdi.

Uraz Kaygılaroğlu'nun eski eşi Melis İşiten ile Murat Boz birlikte mi? Açıklama geldi: Aşk yok beğeni var

Oyuncu Uraz Kaygılaroğlu'nun adı bir dönem Aslı Enver ile anılmış hatta birlikte tatil yaptıkları ancak anlaşamadıkları için arkadaş kaldıkları iddia edilmişti. Bu kez Murat Boz, Melis İşiten'in fotoğraflarını beğenmeye başladı. Melis İşiten'de kısa bir süre sonra Murat Boz'un fotoğraflarını beğenmeye başladı.

Uraz Kaygılaroğlu'nun eski eşi Melis İşiten ile Murat Boz birlikte mi? Açıklama geldi: Aşk yok beğeni var

Murat Boz'un bu hamlesi sosyal medyada, 'İntikam soğuk yenen yemektir Murat' şeklinde yorumlara neden oldu.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Hercai'nin Gönül'ü Oya Unustası leopar bikinili tatil fotoğrafıyla güzelliğini kanıtladı! Miss Turkey'e katılan Oya...
Hercai'nin Gönül'ü Oya Unustası leopar bikinili tatil fotoğrafıyla güzelliğini kanıtladı! Miss Turkey'e katılan Oya...