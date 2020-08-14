Uraz Kaygılaroğlu'nun eski eşi Melis İşiten ile Murat Boz birlikte mi? Açıklama geldi: Aşk yok beğeni var
Sefirin Kızı dizisinde canlandırdığı Gediz karakteri ile son dönemlerde ekranlarda gördüğümüz Uraz Kaygılaroğlu'nun eski eşi Melis İşiten hakkında magazin gündemine bomba gibi düşen aşk haberine, Murat Boz'dan açıklama geldi. Günlerdir merak edilen, 'Melis İşiten ile Murat Boz birlikte mi?' sorusunun yanıtını veren Murat Boz hakkında sosyal medyada, 'İntikam soğuk yenen bir yemek Murat' şeklinde yorumlar yapıldı. Nedeni ise Murat Boz'un eski sevgilisi ile Melis İşiten'in eski eşinin bir dönem adının aşk iddialarıyla gündeme gelmesi...
14.08.2020 11:42
- Son Güncelleme: 14.08.2020 12:01
Oyuncu Uraz Kaygılaroğlu'nun adı bir dönem Aslı Enver ile anılmış hatta birlikte tatil yaptıkları ancak anlaşamadıkları için arkadaş kaldıkları iddia edilmişti. Bu kez Murat Boz, Melis İşiten'in fotoğraflarını beğenmeye başladı. Melis İşiten'de kısa bir süre sonra Murat Boz'un fotoğraflarını beğenmeye başladı.
DİĞER GALERİLER