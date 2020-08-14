Uraz Kaygılaroğlu'nun eski eşi Melis İşiten ile Murat Boz birlikte mi? Açıklama geldi: Aşk yok beğeni var

Oyuncu Uraz Kaygılaroğlu'nun adı bir dönem Aslı Enver ile anılmış hatta birlikte tatil yaptıkları ancak anlaşamadıkları için arkadaş kaldıkları iddia edilmişti. Bu kez Murat Boz, Melis İşiten'in fotoğraflarını beğenmeye başladı. Melis İşiten'de kısa bir süre sonra Murat Boz'un fotoğraflarını beğenmeye başladı.