Çocuklar Duymasın'ın Duygu'su Ayşecan Tatari hamileliğinde 7. ayı geride bıraktı! İşte son haliyle Ayşecan Tatari...
Çocuklar Duymasın'ın Duygu'su Ayşecan Tatari, 2017 yılında meslektaşı Edip Tepeli ile New York'ta nikah masasına oturmuştu. Hamileliğinde 7. ayı geride bırakan Ayşecan Tatari, Instagram'dan son halini paylaştı. Karnı burnunda olan Ayşecan Tatari'nin son haline beğeni yağmuru yağarken, genç annenin yaşı merak konusu oldu. Çocuklar Duymasın'ın Duygu'su Ayşecan Tatari kaç yaşında?
14.08.2020 12:28
- Son Güncelleme: 14.08.2020 12:28
Çocuklar Duymasın dizisinde Duygu karakteri ile tanıdık onu... Annesi Aliye Uzunatağan'ın izinden giden Ayşecan Tatari, 2017 yılında meslektaşı Edip Tepeli ile New York'ta nikah masasına oturmuştu. Karnı burnunda oyuncu Ayşen Tatari, sosyal medya hesabından "Geçtiğimiz 7 ay için teşekkürler küçük kız" notuyla son halini paylaştı.
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