Çocuklar Duymasın'ın Duygu'su Ayşecan Tatari hamileliğinde 7. ayı geride bıraktı! İşte son haliyle Ayşecan Tatari...

Çocuklar Duymasın dizisinde Duygu karakteri ile tanıdık onu... Annesi Aliye Uzunatağan'ın izinden giden Ayşecan Tatari, 2017 yılında meslektaşı Edip Tepeli ile New York'ta nikah masasına oturmuştu. Karnı burnunda oyuncu Ayşen Tatari, sosyal medya hesabından "Geçtiğimiz 7 ay için teşekkürler küçük kız" notuyla son halini paylaştı.