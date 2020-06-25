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Sandra Bullock çocuk derisi itirafı ile şoke etti! Genç kalmak için 'bu kadarı da pes' dedirten yöntem!

Sandra Bullock'un genç kalmak için uyguladığı yöntem büyük tepki çekti. ABD'li oyuncu Sandra Bullock, katıldığı bir televizyon programında genç kalma sırrını vererek herkesi şaşkına çevirdi. Kimyasal bir bileşik olan Adrenochrom'u dünyaca ünlü isimlerin genç kalabilmek için kullandığı ve söz konusu bileşikin 'çocuk kanı'ndan üretildiği öne sürüldü. 55 yaşındaki Bullock, genç kalabilmek için çocuk derisi enjekte ettirdiğini ifade etti.

25.06.2020 14:25 - Son Güncelleme: 25.06.2020 14:37 BU GALERİYİ PAYLAŞ





