Haberler
Galeri
Magazin
Sandra Bullock çocuk derisi itirafı ile şoke etti! Genç kalmak için 'bu kadarı da pes' dedirten yöntem!
Sandra Bullock çocuk derisi itirafı ile şoke etti! Genç kalmak için 'bu kadarı da pes' dedirten yöntem!
Sandra Bullock'un genç kalmak için uyguladığı yöntem büyük tepki çekti. ABD'li oyuncu Sandra Bullock, katıldığı bir televizyon programında genç kalma sırrını vererek herkesi şaşkına çevirdi. Kimyasal bir bileşik olan Adrenochrom'u dünyaca ünlü isimlerin genç kalabilmek için kullandığı ve söz konusu bileşikin 'çocuk kanı'ndan üretildiği öne sürüldü. 55 yaşındaki Bullock, genç kalabilmek için çocuk derisi enjekte ettirdiğini ifade etti.
25.06.2020 14:25
- Son Güncelleme: 25.06.2020 14:37
ABD'li oyuncu Sandra Bullock, katıldığı bir televizyon programında genç kalma sırrını vererek büyük tepki çekti. Bullock, genç kalabilmek için çocuk derisi enjekte ettirdiğini itiraf etti.
55 yaşındaki ABD'li ünlü oyuncu Sandra Bullock, katıldığı bir televizyon programında genç gözükmesinin sırrını açıkladı.
Dünyaca ünlü oyuncu, canlı yayında genç kalmak için çocuk derisini kendine enjekte ettirdiğini belirtti.
Programı sunan sunucu da bu derilerin sünnet olan Koreli çocukların derileri olduğunu söyledi; ama sektörün sadece sünnet olan çocuklar üzerinden dönmediği ve talebi karşılayamayacağı belirtildi.
Bullock'un bahsettiği 'çocuk derisi' enjekte ettirme operasyonun, sadece sünnet olan Koreli çocuklardan elde edilmediği, mülteci çocukların da tüm organlarından ve derisinden üretildiği öne sürülüyor.
Aynı şekilde çocuk kanından üretildiği belirtilen Adrenochrom'un da genç ve güzel kalmak isteyen ünlü ve zenginlere enjekte edildiği biliniyor. Söz konusu yöntemin, seansının 650 dolar olduğu belirtiliyor.