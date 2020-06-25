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Farah Zeynep Abdullah ve Reynmen fena yakalandı! Görüntülerin ardından ikilinin arasındaki yaş farkı şoke etti

Farah Zeynep Abdullah ile Reynmen'in sevgili olduğu iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü. Geçtiğimiz gün Ozan Dolunay ile yakalanan eski sevgilisi Bahar Şahin'in ardından Reynmen'in de yeni bir aşka yelken açtığı iddia edildi. Son olarak oyuncu Doğu Demirkol ile aşk yaşayan Farah Zeynep Abdullah, Reynmen lakaplı sosyal medya fenomeni Yusuf Aktaş ile görüntülendi. Bir parkta eğlenceli anlar geçiren ikili, 'Yeni bir aşk mı doğuyor?' sorusunu akıllara getirdi. Farah Zeynep Abdullah'ın sevgilisi olduğu iddia edilen Reynmen ile arasındaki yaş farkı şoke etti!

25.06.2020 13:39 - Son Güncelleme: 25.06.2020 14:51 BU GALERİYİ PAYLAŞ





