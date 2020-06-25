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Farah Zeynep Abdullah ve Reynmen fena yakalandı! Görüntülerin ardından ikilinin arasındaki yaş farkı şoke etti

Farah Zeynep Abdullah ile Reynmen'in sevgili olduğu iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü. Geçtiğimiz gün Ozan Dolunay ile yakalanan eski sevgilisi Bahar Şahin'in ardından Reynmen'in de yeni bir aşka yelken açtığı iddia edildi. Son olarak oyuncu Doğu Demirkol ile aşk yaşayan Farah Zeynep Abdullah, Reynmen lakaplı sosyal medya fenomeni Yusuf Aktaş ile görüntülendi. Bir parkta eğlenceli anlar geçiren ikili, 'Yeni bir aşk mı doğuyor?' sorusunu akıllara getirdi. Farah Zeynep Abdullah'ın sevgilisi olduğu iddia edilen Reynmen ile arasındaki yaş farkı şoke etti!

25.06.2020 13:39 - Son Güncelleme: 25.06.2020 14:51
Farah Zeynep Abdullah ve Reynmen fena yakalandı! Görüntülerin ardından kilinin arasındaki yaş farkı şoke etti

Farah Zeynep Abdullah ile Reynmen arasında yeni bir aşk mı doğuyor? İşte 25 Haziran 2020 Perşembe gününe bomba gibi düşen magazin haberi... Reynmen lakaplı sosyal medya fenomeni Yusuf Aktaş ile oyuncu Farah Zeynep Abdullah'ın görüntüleri sosyal medyaya sızdırıldı.

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Farah Zeynep Abdullah ve Reynmen fena yakalandı! Görüntülerin ardından kilinin arasındaki yaş farkı şoke etti

Ünlü oyuncu Farah Zeynep Abdullah, Reynmen lakaplı sosyal medya fenomeni Yusuf Aktaş ile birlikte görüntülendi.

Farah Zeynep Abdullah ve Reynmen fena yakalandı! Görüntülerin ardından kilinin arasındaki yaş farkı şoke etti

Bir parkta eğlenceli anlar geçiren ikili, 'Yeni bir aşk mı doğuyor?' sorusunu getirdi.

Farah Zeynep Abdullah ve Reynmen fena yakalandı! Görüntülerin ardından kilinin arasındaki yaş farkı şoke etti

Zalim İstanbul dizisi oyuncularından Bahar Şahin, aradığı aşkı dizi setindeki rol arkadaşında buldu. 6 aydır kendisi gibi oyuncu olan Cenan Adıgüzel ile aşk yaşayan Bahar Şahin, ilişkisi devam ederken ihanet iddialarıyla gündeme gelmişti.

Farah Zeynep Abdullah ve Reynmen fena yakalandı! Görüntülerin ardından kilinin arasındaki yaş farkı şoke etti

Reynmen'in eski sevgilisi Bahar Şahin, önceki gün aldatma haberleri ile gündeme gelmişti.

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