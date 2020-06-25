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Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu yeni sevgilisiyle Alaçatı sokaklarında! EDHO oyuncusu sanılmıştı...

Defne Samyeli'nin büyük kızı Deren Talu, yeni sevgilisi Baran Tınaz ile Alaçatı tatilinde görüntülendi. En son Kerim Sabancı'yla aşk yaşayan güzel model, şimdilerde Baran Tınaz'la mutlu bir birliktelik yaşıyor. Baran Tınaz'ın Deren Talu ile aşkını Instagram'dan duyurmasının ardından işletmeci Tınaz, EDHO oyuncusu Yalçın Hafızoğlu'na benzetilmişti. Çiçeği burnunda çifti Alaçatı sokaklarında işte böyle görüntülendi.

25.06.2020 14:57 - Son Güncelleme: 25.06.2020 14:57
Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu yeni sevgilisiyle Alaçatı sokaklarında! EDHO oyuncusu sanılmıştı...

Defne Samyeli'nin kızı Deren talu, sevgilisi ile Alaçatı gecelerinde görüntülendi. Yürüyüş yaparken dikkat çeken çiçeği burnunda çift, kameraları görünce ne yapacağını şaşırdı.

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Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu yeni sevgilisiyle Alaçatı sokaklarında! EDHO oyuncusu sanılmıştı...


23 yaşındaki Deren Talu'nun mutlu halleri dikkatlerden kaçmadı.

Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu yeni sevgilisiyle Alaçatı sokaklarında! EDHO oyuncusu sanılmıştı...

Sevgililer daha sonra meraklı bakışlara aldırış etmeden el ele tutuşarak tatil beldesinin sokaklarında yürümeye devam etti.

Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu yeni sevgilisiyle Alaçatı sokaklarında! EDHO oyuncusu sanılmıştı...

Genç çiftin birliktelikleri Deren Talu'nun annesi Defne Samyeli'den de destek görmüştü.

Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu yeni sevgilisiyle Alaçatı sokaklarında! EDHO oyuncusu sanılmıştı...

Deren Talu ile sevgilisi Baran Tınaz, geçtiğimiz günlerde Emirgan'daki bir kafede görüntülenmişti. Baran Tınaz fotoğraflarının çekildiğini fark edince hızla masadan kalkmak istedi.

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