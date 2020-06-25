Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu yeni sevgilisiyle Alaçatı sokaklarında! EDHO oyuncusu sanılmıştı...
Defne Samyeli'nin büyük kızı Deren Talu, yeni sevgilisi Baran Tınaz ile Alaçatı tatilinde görüntülendi. En son Kerim Sabancı'yla aşk yaşayan güzel model, şimdilerde Baran Tınaz'la mutlu bir birliktelik yaşıyor. Baran Tınaz'ın Deren Talu ile aşkını Instagram'dan duyurmasının ardından işletmeci Tınaz, EDHO oyuncusu Yalçın Hafızoğlu'na benzetilmişti. Çiçeği burnunda çifti Alaçatı sokaklarında işte böyle görüntülendi.
25.06.2020 14:57
- Son Güncelleme: 25.06.2020 14:57
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