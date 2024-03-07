"Sana şuradan bir geçiririm" | Esra Erol sinirlerine hakim olamadı! Şiddet serbest diyen Murat'ın meğer kimliği de yokmuş...

ATV'nin beğeniyle izlenen programlarından Esra Erol'da bu hafta da ilgiyle izlendi. Reyting rekortmeni program Esra Erol'da, bugün yaşananlar yine Türkiye'nin gündemine oturdu. Esra Erol'da programına katılan Sabriye Azak, kızının kendisinin 70 yaşındaki eski sevgilisiyle evlendiğini iddia etti. Sabriye Azak'ın canlı yayına birlikte katıldığı ve kendisinden 24 yaş küçük sevgilisi olan Murat'ın evli olduğu programda ortaya çıktı. Bugün ise yüz nakli olmak istediğini söyleyen Murat'ın kimliğinin olmadığı ortaya çıktı. Tayland'da şiddetin serbest olduğunu söyleyen Murat'a Esra Erol büyük tepki gösterdi. İşte Esra Erol'da bugüne damga vuran o anlar...