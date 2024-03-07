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"Sana şuradan bir geçiririm" | Esra Erol sinirlerine hakim olamadı! Şiddet serbest diyen Murat'ın meğer kimliği de yokmuş...

ATV'nin beğeniyle izlenen programlarından Esra Erol'da bu hafta da ilgiyle izlendi. Reyting rekortmeni program Esra Erol'da, bugün yaşananlar yine Türkiye'nin gündemine oturdu. Esra Erol'da programına katılan Sabriye Azak, kızının kendisinin 70 yaşındaki eski sevgilisiyle evlendiğini iddia etti. Sabriye Azak'ın canlı yayına birlikte katıldığı ve kendisinden 24 yaş küçük sevgilisi olan Murat'ın evli olduğu programda ortaya çıktı. Bugün ise yüz nakli olmak istediğini söyleyen Murat'ın kimliğinin olmadığı ortaya çıktı. Tayland'da şiddetin serbest olduğunu söyleyen Murat'a Esra Erol büyük tepki gösterdi. İşte Esra Erol'da bugüne damga vuran o anlar...

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Giriş Tarihi 07 Mart 2024, 23:12 Güncelleme 07 Mart 2024, 23:13
Sana şuradan bir geçiririm | Esra Erol sinirlerine hakim olamadı! Şiddet serbest diyen Murat’ın meğer kimliği de yokmuş... 1

ATV'nin reyting rekortmeni programı Esra Erol'da bu hafta yaşananlar izleyenleri hayrete düşürdü.

Sana şuradan bir geçiririm | Esra Erol sinirlerine hakim olamadı! Şiddet serbest diyen Murat’ın meğer kimliği de yokmuş... 2

Esra Erol'da programına konuk olan Sabriye Azak, Sabriye Hanım, 32 yaşındaki kızı Nermin Günaydın Çakır'ın 38 yaş büyük Nejat Çakır ile evlendiğini, 70 yaşındaki Nejat'ın eski sevgilisi olduğunu, Nejat ile aşk yaşadığı dönemde kızının 9 yaşında olduğunu anlattı.

Nejat ile aşk yaşadığı dönemde kızının 9 yaşında olduğunu söyleyen Sabriye Azak, "Kızım 'anne eski sevgilinle evlendim' diyerek evden kaçtı" dedi.

Esra Erol'da Murat 5 çocuklu Yıldız'ı öldürdü mü?

Sana şuradan bir geçiririm | Esra Erol sinirlerine hakim olamadı! Şiddet serbest diyen Murat’ın meğer kimliği de yokmuş... 3

10 yıldır görüşmediği kızını bulmak için programa katılan Sabriye Hanım'ı aslında bambaşka bir gerçek bekliyordu.

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