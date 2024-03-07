Muhteşem Yüzyıl’ın Hürrem'i Meryem Uzerli imaj tazeledi | Son halini görenin ağzı açık kaldı! Alevli yorumlar havada uçuştu

Başrolünde Halit Ergenç'in yer aldığı Muhteşem Yüzyıl dizisinde canlandırdığı Hürrem Sultan karakteriyle gönüllerde yer edinen ünlü oyuncu Meryem Uzerli, son haliyle ağızları açık bıraktı. Daha önce çene ve yanaklarına yaptırdığı dolguyu fazla kaçıran kısa sürede sosyal medyada gündem olan Uzerli'nin yeni halini görenler "Güzele ne yakışmaz", "Harika olmuş" ifadeleri kullanırken alev emojili yorumlar havada uçuştu. İşte Meryem Uzerli'nin bir daha baktıran yeni imajı...