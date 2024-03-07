Muhteşem Yüzyıl’ın Hürrem'i Meryem Uzerli imaj tazeledi | Son halini görenin ağzı açık kaldı! Alevli yorumlar havada uçuştu

Başrolünde Halit Ergenç'in yer aldığı Muhteşem Yüzyıl dizisinde canlandırdığı Hürrem Sultan karakteriyle gönüllerde yer edinen ünlü oyuncu Meryem Uzerli, son haliyle ağızları açık bıraktı. Daha önce çene ve yanaklarına yaptırdığı dolguyu fazla kaçıran kısa sürede sosyal medyada gündem olan Uzerli'nin yeni halini görenler "Güzele ne yakışmaz", "Harika olmuş" ifadeleri kullanırken alev emojili yorumlar havada uçuştu. İşte Meryem Uzerli'nin bir daha baktıran yeni imajı...
40 yaşında olduğuna inanılmayacak güzelliğiyle gönülleri fetheden Muhteşem Yüzyıl'ın Hürrem Sultan'ı Meryem Uzerli 7,6 milyonluk Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla ilgi odağı oluyor.
Meryem Uzerli, geçtiğimiz günlerde minik kızı Lily'nin 3. yaş günü kutlamasında çizgi film karakteri 'Maşa' olmuştu.
O fotoğraflara beğeni yağmuru yağarken şimdi de Meryem Uzerli yeni imajıyla sosyal medyayı salladı.