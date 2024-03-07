10 yaş küçük isimle görüntülenmişti! Hadise’den açıklama geldi! ‘Yeni aşk’ iddiaları hakkında ilk kez konuştu

Mehmet Dinçerler'le 5 ay evli kalan Hadise, geçen günlerde kendisinden 10 yaş küçük Mert Ayaydın ile görüntülenmişti. Aşk iddiaları ayyuka çıkarken ünlü şarkıcıdan ilk açıklama geldi. Basın mensuplarının ısrarlı soruları karşısında sessiz kalmayan Hadise'nin sert yanıtı dikkat çekti. İşte Hadise'den 'yeni aşk' açıklaması...
Mehmet Dinçerler'le 5 ay evliliklerini 2022 yılında sonlandıran Hadise, bir mekanda kendisinden 10 yaş küçük Mert Ayaydın ile görüntülenmişti.
İkilinin görüntüleri magazin gündemine bomba gibi düşerken sosyal medyanın da en çok konuşulan konularından olmuştu.