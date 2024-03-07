10 yaş küçük isimle görüntülenmişti! Hadise’den açıklama geldi! ‘Yeni aşk’ iddiaları hakkında ilk kez konuştu

Mehmet Dinçerler 'le 5 ay evliliklerini 2022 yılında sonlandıran Hadise , bir mekanda kendisinden 10 yaş küçük Mert Ayaydın ile görüntülenmişti.

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İkilinin görüntüleri magazin gündemine bomba gibi düşerken sosyal medyanın da en çok konuşulan konularından olmuştu.