Şahsiyet’in Agah’ı Haluk Bilginer bakın aslen nereliymiş! Duyan inanamadı işte Haluk Bilginer’in memleketi…

Şahsiyet'in Agah'ı Haluk Bilginer bakın aslen nereliymiş! Cansu Dere, Metin Akdülger, Şebnem Bozoklu gibi oyuncuların yer aldığı Şahsiyet dizisinde Agah Beyoğlu karakterini canlandıran Haluk Bilginer'in özel hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Son olarak Sağlık Bakanlığı'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında yürütülen aşılama kampanyasında yer alan ünlü oyuncunun özellikle memleketi merak konusu oldu. İnternet kullanıcıları, "Haluk Bilginer nereli?" sorusunun yanıtını arattı. İşte Haluk Bilginer'in memleketi…

29.06.2021 21:19 - Son Güncelleme: 29.06.2021 21:19 BU GALERİYİ PAYLAŞ





