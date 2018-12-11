Şahan Gökbakar ketojenik yemek yapmak için mutfağa girdi!
Şahan Gökbakar eşi Selin Gökbakar ile ketojenik beslenmeya başladı. Gökbakar eşi sayesinde rejim programına hemen alıştı. Ünlü şovmen, önceki gün de mutfağa girip karbonhidratsız ekmek ve pankek yaptı...
Gökbakar, geçtiğimiz gün ise ketojenik tarifler için mutfağa girdi. Komedyen, 1 gram karbonhidrat içeren ketojenik pankek yaptı. Gökbakar, akşam da hamburger için 3 gram karbonhidrat içeren ekmekler pişirip afiyetle yedi. Şahan Gökbakar'ın uyguladığı ketojenik diyetin ne olduğu merak edilmeye başlandı.
. Bu diyet çeşidi karbonhidrat alımını büyük ölçüde azaltmayı ve bu kesintiyi yağ ile değiştirmeyi amaçlar. Karbonhidrattaki bu azalma, vücudunuzu ketoz adı verilen bir metabolik duruma getirir. Bu metabolik fazda, vücudunuz enerji için yağ yakma konusunda inanılmaz derecede istekli hale gelmektedir. Aynı zamanda vücut yağı karaciğerde, beyne enerji sağlayabilen ketonlar haline getirmeye başlar.