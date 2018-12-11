Şahan Gökbakar ketojenik yemek yapmak için mutfağa girdi!

Gökbakar, geçtiğimiz gün ise ketojenik tarifler için mutfağa girdi. Komedyen, 1 gram karbonhidrat içeren ketojenik pankek yaptı. Gökbakar, akşam da hamburger için 3 gram karbonhidrat içeren ekmekler pişirip afiyetle yedi. Şahan Gökbakar'ın uyguladığı ketojenik diyetin ne olduğu merak edilmeye başlandı.