Şahan Gökbakar ketojenik yemek yapmak için mutfağa girdi!

Şahan Gökbakar eşi Selin Gökbakar ile ketojenik beslenmeya başladı. Gökbakar eşi sayesinde rejim programına hemen alıştı. Ünlü şovmen, önceki gün de mutfağa girip karbonhidratsız ekmek ve pankek yaptı...

11 Aralık 2018 Salı, 11:10:27 Güncelleme: 13:09:13
Şahan Gökbakar ketojenik yaşama çabuk alıştı

Şahan Gökbakar, rolü için aldığı kiloları verme derdine düştü.

Şahan Gökbakar ketojenik yaşama çabuk alıştı

Ünlü komedyen, bunun için de eşi Selin Gökbakar'ın izinden gidip kısa süre önce ketojenik diyet yapmaya başlamıştı.

Şahan Gökbakar ketojenik yaşama çabuk alıştı

Gökbakar, geçtiğimiz gün ise ketojenik tarifler için mutfağa girdi. Komedyen, 1 gram karbonhidrat içeren ketojenik pankek yaptı. Gökbakar, akşam da hamburger için 3 gram karbonhidrat içeren ekmekler pişirip afiyetle yedi. Şahan Gökbakar'ın uyguladığı ketojenik diyetin ne olduğu merak edilmeye başlandı.

Şahan Gökbakar ketojenik yaşama çabuk alıştı

KETOJENİK DİYET NEDİR?

Ketojenik diyet, düşük karbonhidratlı diyetlerle birçok yönden ortak noktaları olan çok düşük karbonhidrat içeren fakat yüksek yağ barındıran bir diyet olarak tanımlanmaktadır

Şahan Gökbakar ketojenik yaşama çabuk alıştı

. Bu diyet çeşidi karbonhidrat alımını büyük ölçüde azaltmayı ve bu kesintiyi yağ ile değiştirmeyi amaçlar. Karbonhidrattaki bu azalma, vücudunuzu ketoz adı verilen bir metabolik duruma getirir. Bu metabolik fazda, vücudunuz enerji için yağ yakma konusunda inanılmaz derecede istekli hale gelmektedir. Aynı zamanda vücut yağı karaciğerde, beyne enerji sağlayabilen ketonlar haline getirmeye başlar.

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