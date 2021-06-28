Sağlık sistemini öven ve "devlet makamlarına düşmanlığım olamaz" diyen Gonca Vuslateri linç tayfasının gazabına uğradı!
Sağlık sistemini öven ve "devlet makamlarına düşmanlığım olamaz" diyen Gonca Vuslateri linç tayfasının gazabına uğradı! Covid 19'a yakalandığı günlerde evde tedavisi devam ederken bacağına kaynar su dökülünce 35 gün hastane macerası yaşayan Gonca Vuslateri, "Ambulans sadece 6 dakikada geldi. Beni acile götürdüler, hemen operasyona alındım. Türkiye müdahalelerde, tedavilerde çok iyi bir sağlık sistemine sahip" dedi. Öte yandan kendisini muhalif olarak görmediğini dile getiren Vuslateri, "Ben bir mahalleye ya da bir kesime ait değilim" sözleri ile linç tayfasını rahatsız etti.
Sağlık sistemini öven ve "devlet makamlarına düşmanlığım olamaz" diyen Gonca Vuslateri linç tayfasının gazabına uğradı! Geçtiğimiz nisan ayında koronavirüse yakalanan genç oyuncu Gonca Vuslateri, hastalık sürecinde üzerine kaynar su dökmüştü. Son zamanlarda yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle hastanelik olan Vuslateri, başından geçen o günleri anlattı.
"TENCERE BACAKLARIMIN ÜZERİNE DÖKÜLDÜ"
Vuslateri, evde karantinadayken nefesini açmak için kafasına havlu koyup yüzünü buhara tutmak istediğini anlatarak, "Kaynar su dolu tencereyi yatağıma koydum. Yatağıma oturmamla birlikte tencere bacaklarımın üzerine döküldü. Saniyesinde yandım ve derim çok büyük hasar gördü. O anda tamamen içgüdüsel olarak ilk müdahalemi yaptım. İnsan hayatta kalmaya çok dirençli bir varlık. Bunu o gün çok daha iyi anladım." diye konuştu.
"ACİLE GİRENE KADAR BENİMLE KONUŞTULAR"
Sabah'ın haberine göre Vuslateri, olayın şokuyla ambulansı aramanın aklına gelmediğini dile getirdi.
O sırada kontrol için Sağlık Bakanlığı'ndan arandığını söyleyen Vuslateri, şöyle devam etti:
"Ama tam o sırada beni Sağlık Bakanlığı'ndan aradılar. Beni Kovid-19'dan dolayı kontrol için aramışlar tesadüfen. Telefondaki kadın beni çok sakinleştirdi. 'Adım adım gidiyoruz' deyip, ambulansın gelmesi için beni yönlendirdi. Acile girene kadar da telefonda konuştuk. 6 dakikada ambulans geldi. Ve 35 günlük hastane serüvenim başladı.
"TÜRKİYE ÇOK İYİ BİR SAĞLIK SİSTEMİNE SAHİP"
Hastanedeyken herkese söyledim; Türkiye müdahalelerde, tedavilerde çok iyi bir sağlık sistemine sahip. Kovid-19 sürecinde de bunu gördüm. Yurt dışında acilde 6-7 saat bekleyebilirsiniz. Bizde bu konuda çok hızlı müdahale ediliyor. Acile giriş yaptıktan sonra hemen operasyona girdim. Açıkçası iz kalır mı diye hiç endişem de olmadı. Çevremdekiler iz kalır mı diye daha çok endişelendi. Güzellik anlayışım da farklı benim. Obje olarak görmem insanları. Ben insanların manzarasına bakarım."