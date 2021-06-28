Sağlık sistemini öven ve "devlet makamlarına düşmanlığım olamaz" diyen Gonca Vuslateri linç tayfasının gazabına uğradı!

"TÜRKİYE ÇOK İYİ BİR SAĞLIK SİSTEMİNE SAHİP"

Hastanedeyken herkese söyledim; Türkiye müdahalelerde, tedavilerde çok iyi bir sağlık sistemine sahip. Kovid-19 sürecinde de bunu gördüm. Yurt dışında acilde 6-7 saat bekleyebilirsiniz. Bizde bu konuda çok hızlı müdahale ediliyor. Acile giriş yaptıktan sonra hemen operasyona girdim. Açıkçası iz kalır mı diye hiç endişem de olmadı. Çevremdekiler iz kalır mı diye daha çok endişelendi. Güzellik anlayışım da farklı benim. Obje olarak görmem insanları. Ben insanların manzarasına bakarım."