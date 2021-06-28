Demet Şener straplez bikinisiyle sere serpe paylaştı fiziği 'benim' diyene taş çıkardı! 44 yaşında olduğuna kim inanır
43 yaşındaki eski model Demet Şener son günlerin en çok konuşulan isimlerinden biri. Ünlü model 2019 yılında hayatını birleştirdiği Cenk Küpeli'den geçtiğimiz aylarda ani bir şekilde boşanmış ve bu haber magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Zor günleri atlatan Demet Şener şimdilerde çocuklarıyla tatil yapıyor. Geçtiğimiz günlerde sosyal medyadan yaptığı paylaşımla tatile çıktığını duyuran eski manken Demet Şener, Instagram hesabından bikinili fotoğrafını paylaştı. İki çocuk annesi olmasına rağmen fit vücuduyla dikkat çeken Demet Şener, adeta genç kızlara taş çıkarttı.
28.06.2021 13:05
- Son Güncelleme: 28.06.2021 13:05
İş hayatına atılan eski manken Demet Şener, çalışmaya ara verdi ve çocuklarıyla birlikte tatile çıktı. Şener, Instagram hesabından bikinili fotoğrafını paylaştı. 44 yaşındaki, iki çocuk annesi eski mankenin fit görüntüsüne övgüler yağdı.
Demet Şener, 1995 yılında Miss Turkey Güzellik Yarışması'nda birinci olduktan sonra hayatı değişti. Mankenlikteki başarısını oyunculukta da devam ettiren tescilli güzel, 1997 yılında 'Bir Demet Tiyatro'da rol almış, ardından 'Kahpe Bizans' filmiyle sinemaya adım atmıştı.
İbrahim Kutluay ile 2018 yılında sona eren evliliğinden İrem ve Ömer isimli iki çocuğu olan ünlü güzel, geçtiğimiz yıl da kendi adını taşıyan giyim markasıyla ticarete adım attı.
İşlerinin bitmesiyle iki çocuğuyla birlikte tatile çıkan Demet Şener, Instagram hesabından tatil pozlarını paylaşmaya devam ediyor.
"Tatil başlasın o zaman" notunu düştüğü pozu ile tatile çıktığını duyuran deneyimli manken Demet Şener, Instagram hesabından bikinili fotoğrafını paylaştı.