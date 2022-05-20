Safiye'ye ihanetiyle hafızalara kazındı! Masumlar Apartmanı'nın Gülru'suydu! Pervin Bağdat'tan 18,1 bin takipçisine karın kası şovu...

Masumlar Apartmanı dizisinde oynadığı Gülru karakteriyle hafızalara kazınan Pervin Bağdat, son olarak Oğlum adlı dizide Melahat karakterine hayat verdi. Dizinin 14. bölümde final kararı vermesiyle birlikte yeni projesi merakla beklenirken sosyal medya paylaşımları gündem olmaya devam ediyor. Pervin Bağdat'tan karın kası şovu! 18,1 bin takipçili İnstagram hesabından paylaştığı fotoğrafıyla ortalığı yıktı geçti.