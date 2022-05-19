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İhanet iddialarıyla gündeme gelen Rihanna anne oldu! O gerçek altı gün saklandı! İşte ASAP Rocky ile Rihanna’nın bebeğinin cinsiyeti...

Rihanna anne oldu! Dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna, hamilelik iddiaları magazin manşetlerini süslerken uzun bir süre sessizliğini korumuş ve bir gün büyüyen karnıyla objektiflere poz vermişti. Hamilelik sürecinde tercih ettiği iddialı kostümlerle de sık sık gündem olan Rihanna'dan müjdeli haber geldi. Rihanna ve ASAP Rocky çifti, bebeklerine kavuştu. Doğumu 6 gün boyunca herkesten saklayan ASAP Rocky ile Rihanna'nın bebeğinin cinsiyeti de öğrenildi. İşte detaylar...

19.05.2022 23:12 - Son Güncelleme: 19.05.2022 23:12
İhanet iddialarıyla gündeme gelen Rihanna anne oldu! O gerçek altı gün saklandı! İşte ASAP Rocky ile Rihanna’nın bebeğinin cinsiyeti...

Dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna'nın hamile olduğu iddiaları magazin manşetlerini süslemiş ancak sanatçı herhangi bir açıklamada bulunmamıştı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
İhanet iddialarıyla gündeme gelen Rihanna anne oldu! O gerçek altı gün saklandı! İşte ASAP Rocky ile Rihanna’nın bebeğinin cinsiyeti...

İddialar hakkında suskunluğunu koruyan Rihanna, bir gün büyüyen karnıyla objektif karşısına çıkmış ve herkesi şoke etmişti.

İhanet iddialarıyla gündeme gelen Rihanna anne oldu! O gerçek altı gün saklandı! İşte ASAP Rocky ile Rihanna’nın bebeğinin cinsiyeti...

Hamilelik sürecinde tercih ettiği iddialı kostümlerle de sık sık gündem olan Rihanna'nın, bu dönemde sevgilisi ASAP Rocky tarafından aldatıldığı iddiası dünya gündemine oturmuştu.

İhanet iddialarıyla gündeme gelen Rihanna anne oldu! O gerçek altı gün saklandı! İşte ASAP Rocky ile Rihanna’nın bebeğinin cinsiyeti...

İddialarının ardından ASAP Rocky ve Rihanna ilk kez Barbados'ta görüntülenmiş ve sanatçının ihaneti affettiği öne sürülmüştü. Diğer yandan iddiaların asılsız olduğu da ortaya atılmıştı.

İhanet iddialarıyla gündeme gelen Rihanna anne oldu! O gerçek altı gün saklandı! İşte ASAP Rocky ile Rihanna’nın bebeğinin cinsiyeti...

RİHANNA ANNE OLDU
Aylardır hamileliği konuşulan Rihanna'nın doğum yaptığı haberleri paylaşıldı. Yabancı kaynaklara göre dünyaca ünlü yıldız şarkıcı Rihanna, 13 Mart tarihinde Los Angeles'te doğum yaptı.

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