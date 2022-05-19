Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı’nın Oruç Reis’i Engin Altan Düzyatan bakın aslen nereliymiş! Duyan inanamadı işte memleketi...
TRT 1 ekranlarında yayınlanan Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı'nda canlandırdığı Oruç Reis karakteriyle izleyici karşısına çıkan Engin Altan Düzyatan dizinin bu akşamki bölümünde veda etti. İlk bölümden itibaren Pelin Akıl'ın oynadığı İsabel karakteriyle uyum yakalayan ve Oruç Reis'in ölmesiyle yapıma veda eden Düzyatan'ın hayatı da merak konusu oldu. Neslişah Alkoçlar ile mutlu bir evlilik sürdüren oyuncunun özellikle memleketi merak edilerek "Engin Altan Düzyatan aslen nereli?" sorusunun yanıtı aratıldı. İşte Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı'nda Ulaş Tuna Astepe ile başrolü üstlenen Engin Altan Düzyatan'ın memleketi...
19.05.2022 23:52 - Son Güncelleme: 19.05.2022 23:52
Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı 31. bölümüyle diziye veda eden Engin Altan Düzyatan'ın hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.
"Engin Altan Düzyatan aslen nereli?" sorusunun yanıtı aratan internet kullanıcıları, ünlü oyuncunun memleketini duyunca şaşkınlıklarını gizleyemedi.