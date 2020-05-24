Haberler Galeri Magazin Safiye Soyman'ın çocuğu olduğunu öğrenenler şoke oldu! Oğlu 43, kızı 45 yaşında...

Safiye Soyman'ın çocuğu olduğunu öğrenenler şoke oldu! Oğlu 43, kızı 45 yaşında...

Safiye Soyman'ın oğlu ve kızı olduğunu öğrenenler şaşırdı. Magazin dünyasının şüphesiz ki en renkli ünlülerinden Faik Öztürk ve Safiye Soyman... 59 yaşındaki Safiye Soyman'ın kızını görenler şaşkınlığını gizleyemiyor. Türk müziğinin en eğlenceli sanatçılarından biri olan Safiye Soyman'ın özel hayatı her zaman merak konusu oldu. İlk evliliğini 13 yaşında aile zoru ile yapan Safiye Soyman'ın bu evlilikten 2 çocuğu oldu. Kızı Ümran Erler şu an 45 yaşında. Oğlu Harun ise 43 yaşında... İşte başta Safiye Soyman'ın kızı Ümran olmak üzere ünlülerin çocukları.

24.05.2020 10:58 - Son Güncelleme: 24.05.2020 11:04 BU GALERİYİ PAYLAŞ





