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Safiye Soyman'ın çocuğu olduğunu öğrenenler şoke oldu! Oğlu 43, kızı 45 yaşında...

Safiye Soyman'ın oğlu ve kızı olduğunu öğrenenler şaşırdı. Magazin dünyasının şüphesiz ki en renkli ünlülerinden Faik Öztürk ve Safiye Soyman... 59 yaşındaki Safiye Soyman'ın kızını görenler şaşkınlığını gizleyemiyor. Türk müziğinin en eğlenceli sanatçılarından biri olan Safiye Soyman'ın özel hayatı her zaman merak konusu oldu. İlk evliliğini 13 yaşında aile zoru ile yapan Safiye Soyman'ın bu evlilikten 2 çocuğu oldu. Kızı Ümran Erler şu an 45 yaşında. Oğlu Harun ise 43 yaşında... İşte başta Safiye Soyman'ın kızı Ümran olmak üzere ünlülerin çocukları.

24.05.2020 10:58 - Son Güncelleme: 24.05.2020 11:04
Safiye Soyman'ın çocuğu olduğunu öğrenenler şoke oldu! Oğlu 43, kızı 45 yaşında...

Türkiye'nin ünlü ses sanatçılarından biri olan 59 yaşındaki Safiye Soyman'ın kızını görenler şaşkınlığını gizleyemiyor. Safiye Soyman kızı Ümran'ı 14 yaşındayken kucağına almış adeta birlikte büyümüşler.

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Safiye Soyman'ın çocuğu olduğunu öğrenenler şoke oldu! Oğlu 43, kızı 45 yaşında...

Genç anne olmanın avantajını yaşayan Safiye Soyman'ın kızı şimdilerde güzelliğiyle dikkat çekiyor.

Safiye Soyman'ın çocuğu olduğunu öğrenenler şoke oldu! Oğlu 43, kızı 45 yaşında...

Herkes Safiye Soyman'ın kızı Ümran'ın son halini merak eder oldu. Safiye Soyman'ın kızı Ümran'ı görünce çok şaşıracaksınız. İşte başta Safiye Soyman'ın kızı Ümran olmak üzere ünlülerin çocukları.

Safiye Soyman'ın çocuğu olduğunu öğrenenler şoke oldu! Oğlu 43, kızı 45 yaşında...

ARDA TURAN'IN OĞLU

Hamza Arda

Safiye Soyman'ın çocuğu olduğunu öğrenenler şoke oldu! Oğlu 43, kızı 45 yaşında...
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