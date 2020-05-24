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Pınar Altuğ saçını boyattı takipçisinden gelen yorum herkesi şoke etti! Çocuklar Duymasın'ın yıldızı çileden çıkacak

1994 yılında katıldığı Miss Turkey yarışmasında birinci olan ve böylece şöhret basamaklarını tırmanmaya başlayan Pınar Altuğ Atacan'a sosyal medyadan gelen olumsuz eleştiriler devam ediyor. Çocuklar Duymasın'ın yıldızı Pınar Altuğ, kuaförlerin açılması ile soluğu kuaförde aldı. Saçını boyatan güzel oyuncuya sosyal medyadan gelen bir yorum herkesi şoke etti. Geçtiğimiz günlerde eşi Yağmur Atacan ile dans videosuna 'sapık' şeklinde gelen yorumlara "Keşke siz de ona sevgi ve aşkın ne olduğunu öğretseniz de ileride mutlu olsa... Bu arada 5 yaşındaki çocuğun zaten Instagram'a bakmıyor olması gerekir bu da küçük bir not olsun." şeklinde yanıt veren Pınar Altuğ'un saçı için yorum yapan takipçiye vereceği yanıt merak konusu oldu.

24.05.2020 10:32 - Son Güncelleme: 24.05.2020 10:46
Pınar Altuğ saçını boyattı takipçisinden gelen yorum herkesi şoke etti! Çocuklar Duymasın'ın yıldızı çileden çıkacak

Pınar Altuğ'a gelen olumsuz yorumların ardı arkası kesilmiyor. Çocuklar Duymasın'ın yıldızı Instagram hesabından yeni bir fotoğraf paylaştı. "Tam 2 ayın sonunda kuaförüne kavuşup röflesini yaptırmış mutlu Pınar" notunu düşen Pınar Altuğ'a bir takipçisinden gelen yorum sosyal medya kullanıcılarını şoke etti.

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Pınar Altuğ saçını boyattı takipçisinden gelen yorum herkesi şoke etti! Çocuklar Duymasın'ın yıldızı çileden çıkacak

Çocuklar Duymasın'ın yıldızı Pınar Altuğ, Yağmur Atacan ile 2008 yılında evlendi. Çiftin, bu evliliklerinden Su adında bir kızları dünyaya geldi. Sosyal medya hesabından takipçilerine verdikleri yanıtlarla gündeme gelen Altuğ, geçtiğimiz hafta eşi Yağmur Atacan'ın doğum gününü birlikte çekildikleri dans videosunu paylaşarak kuladı.

Pınar Altuğ saçını boyattı takipçisinden gelen yorum herkesi şoke etti! Çocuklar Duymasın'ın yıldızı çileden çıkacak

Pınar Altuğ ve eşinin dans videosuna bir sosyal medya kullanıcısından, "Benim 5 yaşındaki kızım gördü, 'değiştir anne bunlar sapık mı?' diyor" şeklinde yorum geldi. Takipçisinin yorumuyla çılgına dönen Pınar Altuğ'dan yanıt gecikmedi. Güzel oyuncu, "Keşke siz de ona sevgi ve aşkın ne olduğunu öğretseniz de ileride mutlu olsa... Bu arada 5 yaşındaki çocuğun zaten Instagram'a bakmıyor olması gerekir bu da küçük bir not olsun." dedi.

Pınar Altuğ saçını boyattı takipçisinden gelen yorum herkesi şoke etti! Çocuklar Duymasın'ın yıldızı çileden çıkacak

Instagram hesabından yeni fotoğrafını paylaşan Altuğ'a yine çirkin mesajlar yazıldı.
Sosyal medyada olumsuz yorumlara maruz kalan isimlerin başında gelen Pınar Altuğ, hayattaki kırmızı çizgisinin eşi ve kızı olduğunu söyleyip, "Kızım ve eşim hayattaki en değerli iki varlık, onlar can parçalarım. Onlara uzanan dili koparırım" diyerek takipçilerini uyarmıştı.

Pınar Altuğ saçını boyattı takipçisinden gelen yorum herkesi şoke etti! Çocuklar Duymasın'ın yıldızı çileden çıkacak

"NE O BURUŞ BURUŞSUN"

Instagram hesabından yeni bir fotoğrafını "Tam 2 ayın sonunda kuaförüne kavuşup röflesini yaptırmış mutlu Pınar" notunu düşen Pınar Altuğ'a bir takipçisi "Kuaför çıkışı, bir de estetikçiye gitsen iyi olurdu. Ne o buruş buruşsun" diye yazdı. Pınar Altuğ'un çirkin yoruma vereceği tepki ise merak konusu oldu.

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