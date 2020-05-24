Haberler Galeri Magazin Pınar Altuğ saçını boyattı takipçisinden gelen yorum herkesi şoke etti! Çocuklar Duymasın'ın yıldızı çileden çıkacak

Pınar Altuğ saçını boyattı takipçisinden gelen yorum herkesi şoke etti! Çocuklar Duymasın'ın yıldızı çileden çıkacak

1994 yılında katıldığı Miss Turkey yarışmasında birinci olan ve böylece şöhret basamaklarını tırmanmaya başlayan Pınar Altuğ Atacan'a sosyal medyadan gelen olumsuz eleştiriler devam ediyor. Çocuklar Duymasın'ın yıldızı Pınar Altuğ, kuaförlerin açılması ile soluğu kuaförde aldı. Saçını boyatan güzel oyuncuya sosyal medyadan gelen bir yorum herkesi şoke etti. Geçtiğimiz günlerde eşi Yağmur Atacan ile dans videosuna 'sapık' şeklinde gelen yorumlara "Keşke siz de ona sevgi ve aşkın ne olduğunu öğretseniz de ileride mutlu olsa... Bu arada 5 yaşındaki çocuğun zaten Instagram'a bakmıyor olması gerekir bu da küçük bir not olsun." şeklinde yanıt veren Pınar Altuğ'un saçı için yorum yapan takipçiye vereceği yanıt merak konusu oldu.

24.05.2020 10:32 - Son Güncelleme: 24.05.2020 10:46 BU GALERİYİ PAYLAŞ





