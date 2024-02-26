Safir’in Yaman’ı Burak Berkay Akgül bakın aslen nereli çıktı! Duyan inanamadı! İşte Özge Yağız’ın partnerinin memleketi...

ATV'nin sevilen dizisi Safir'de Yaman karakterini canlandıran ünlü oyuncu Burak Berkay Akgül'ün hayatı merak konusu oldu. Ünlü oyuncu hakkında araştırma yapanlar özellikle "Burak Berkay Akgül aslen nereli?" sorusunun yanıtını arattı. İşte Safir dizisinde Özge Yağız ile partner olan Burak Berkay Akgül'ün memleketi...