Safir’in Yaman’ı Burak Berkay Akgül bakın aslen nereli çıktı! Duyan inanamadı! İşte Özge Yağız’ın partnerinin memleketi...

ATV'nin sevilen dizisi Safir'de Yaman karakterini canlandıran ünlü oyuncu Burak Berkay Akgül'ün hayatı merak konusu oldu. Ünlü oyuncu hakkında araştırma yapanlar özellikle "Burak Berkay Akgül aslen nereli?" sorusunun yanıtını arattı. İşte Safir dizisinde Özge Yağız ile partner olan Burak Berkay Akgül'ün memleketi...
ATV'nin sevilen dizisi Safir'de Yaman karakterini canlandıran ünlü oyuncu Burak Berkay Akgül'ün merak edilip araştırılmaya başlandı.
BURAK BERKAY AKGÜL KİMDİR?
1997 yılından dünyaya gelen Burak Berkay Akgül, üniversite eğitimini İstanbul'da tamamladı. İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği bölümünde öğrenim gören Burak Berkay Akgül, oyunculuk eğitimini Akademi 35.5 Sanat Evi'nde aldı.
Safir dizisinde Yaman karakteriyle kamera karşısına geçen Burak Berkay Akgül, ilk oyunculuk deneyimine reklam filmleriyle başladı.