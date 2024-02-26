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Yalı Çapkını’nın Seyran’ı Afra Saraçoğlu’na hırsızlık şoku! Sinir krizi geçirdi! Boğazdaki evine aylar önce taşınmıştı...

Mert Ramazan Demir ile başrolünü paylaştığı Yalı Çapkını dizisinde Seyran karakterini canlandıran Afra Sarçoğlu'nun geçtiğimiz aylarda yeni taşındığı Arnavutköy'deki evine hırsız girdi. Birçok ziynet eşyası çalınan Saraçoğlu'nun evine hırsız girdiğini görünce sinir krizi geçirdiği öğrenildi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 26 Şubat 2024, 15:23 Güncelleme 26 Şubat 2024, 15:33
Yalı Çapkını’nın Seyran’ı Afra Saraçoğlu’na hırsızlık şoku! Sinir krizi geçirdi! Boğazdaki evine aylar önce taşınmıştı... 1

Mert Ramazan Demir ile başrolünü paylaştığı Yalı Çapkını dizisinde Seyran karakterini canlandıran Afra Saraçoğlu, hırsızlık olayıyla sarsıldı.

Yalı Çapkını’nın Seyran’ı Afra Saraçoğlu’na hırsızlık şoku! Sinir krizi geçirdi! Boğazdaki evine aylar önce taşınmıştı... 2

tv100'de yer alan habere göre; Afra Saraçoğlu'nun geçtiğimiz aylarda yeni taşındığı Arnavutköy'deki evine hırsız girdi.

Yalı Çapkını’nın Seyran’ı Afra Saraçoğlu’na hırsızlık şoku! Sinir krizi geçirdi! Boğazdaki evine aylar önce taşınmıştı... 3

ZİYNET EŞYALARI ÇALINDI
Saraçoğlu'nun sette olduğu sırada gerçekleşen olayda birçok ziynet eşyasının çalındığı ortaya çıktı.

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