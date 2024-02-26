Yalancı Yarim’in Naz’ı Merve Sevi son haliyle gündemde! “Yaş aldıkça gençleşmiş sanki” Barış Akarsu’nun partneriydi

Merhum sanatçı Barış Akarsu ile başrolünü paylaştığı Yalancı Yarim dizisinde canlandırdığı Naz karakteriyle hafızalara kazınan Merve Sevi, son haliyle sosyal medyaya damga vurdu. Bir süredir ekranlardan uzak olan oyuncu, son haliyle gündeme geldi. Sevi'nin son halini görenler "Yaş aldıkça gençleşmiş sanki", "Çok güzelleşmiş" yorumlarında bulundu. İşte Merve Sevi'nin son hali...
Kariyerine çeşitli reklam filmlerinde rol alarak başlayan ve ardından Omuz Omuza ile Hayat Bilgisi dizilerinde yer alan Merve Sevi, kariyerindeki asıl sıçrayışı Barış Akarsu ile başrolü paylaştığı Yalancı Yarim ile yaşadı.
Barış Akarsu ile başrol oynadığı Yalancı Yarim'de Naz karakterini canlandırarak ününe ün katan ancak bir süredir ekranlardan uzak olan oyuncu, son haliyle gündeme geldi.
Sevi'nin son halini görenler "Yaş aldıkça gençleşmiş sanki", "Çok güzelleşmiş" yorumlarında bulundu.