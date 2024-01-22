Safir'in Gülfem'i İpek Tuzcuoğlu'nun eski eşlerinden biri çıka çıka bakın kim çıktı! 51 yaşındaki güzel İpek Tuzcuoğlu meğer...

Burak Berkay Akgül, Özge Yağız, İlhan Şen, Erkan Bektaş, Nur Yazar gibi isimleri buluşturan Safir'de Gülfem karakterini canlandıran İpek Tuzcuoğlu, Safir'in yeni bölümüyle günün en çok merak edilen isimlerinden biri. 51 yaşında yıllar meydan okuyan İpek Tuzcuoğlu'nun özellikle de özel hayatı merak konusu oldu. İlk evliliğini Hazım Körmükçü ile yapan Tuzcuoğlu'nun ikinci eşinin kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Meğer aynı dizidelermiş. İşte detaylar...
Gülsoy ailesinin gelini dinç, bakımlı, eğitimli ve güzel bir kadındır. Kocası Ahmet'i genç yaşta kaybetmiş ve bir daha evlenmemiştir. Kapadokya'nın tanınan ve zengin bir ailesine mensup olan kocasıyla İstanbul'da üniversite öğrencisiyken tanışıp severek evlenmişler Ateş, Yaman ve Okan adında üç erkek çocuk doğurmuştur.
Kayınpederi Ömer ile iyi bir ilişkisi vardır. Kocasının ölümün üzüntüsü dışında Gülfem tek bir gün bile sıkıntı çekmemiştir. Çocukları içinde en çok büyük oğlu Ateş'in yeri ayrıdır, hatta ona bağımlı durumdadır. Diğer iki oğluna da Ateş kadar olmasa da çok düşkündür. Hayattaki en kıymetli varlıkları çocuklardır. Onlar için göze alamayacağı hiçbir fedakarlık yoktur.
51 yaşındaki güzel oyuncu İpek Tuzcuoğlu Safir'de, Gülfem Gülsoy karakterine hayat veriyor, günün en çok merak edilen isimlerinden biri.