Şafak Sezer açtı ağzını yumdu gözünü! Aydemir Akbaş'ın cenazesindeki izdihama büyük tepki gösterdi : Akıl hastanesinden kaçanlar...

Usta oyuncu Aydemir Akbaş'ın vefatı sonrası bugün Galatasaray Lisesi'nde anma töreni düzenlendi. Törenin ardından ünlü sanatçı, Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'nden son yolculuğuna uğurlandı. Tören sonrası Şafak Sezer, gündemi sarsacak bir çıkışa imza attı! Usta oyuncu Aydemir Akbaş'ın cenazesinde yaşanan izdihama adeta ateş püskürdü. Sezer, yaşananlara duyduğu öfkeyi dile getirirken, kelimelerini hiç de sakınmadı: "Hayatımda böyle bir şey görmedim!" diyerek olay yerinde yaşanan karmaşaya büyük tepki gösterdi.
Bir süredir kanser tedavisi gören usta oyuncu Aydemir Akbaş 17 Ağustos'ta hayatını kaybetti.
Aydemir Akbaş için Galatasaray Lisesi'nde tören düzenlendi. Törene Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek, sanatçı İbrahim Tatlıses, ile çok sayıda sanatçı ve sevenleri katıldı.
Akbaş'ın naaşı, Galatasaray Lisesi'nde düzenlenen tören ve Levent'teki Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'nde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Feriköy Mezarlığı'na defnedildi.