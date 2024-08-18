Şafak Sezer açtı ağzını yumdu gözünü! Aydemir Akbaş'ın cenazesindeki izdihama büyük tepki gösterdi : Akıl hastanesinden kaçanlar...

Usta oyuncu Aydemir Akbaş'ın vefatı sonrası bugün Galatasaray Lisesi'nde anma töreni düzenlendi. Törenin ardından ünlü sanatçı, Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'nden son yolculuğuna uğurlandı. Tören sonrası Şafak Sezer, gündemi sarsacak bir çıkışa imza attı! Usta oyuncu Aydemir Akbaş'ın cenazesinde yaşanan izdihama adeta ateş püskürdü. Sezer, yaşananlara duyduğu öfkeyi dile getirirken, kelimelerini hiç de sakınmadı: "Hayatımda böyle bir şey görmedim!" diyerek olay yerinde yaşanan karmaşaya büyük tepki gösterdi.