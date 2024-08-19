Onu yıllardır Arap sananlar fena yanıldı: Yeşilçam'ın Arap Celal'i Celal Yonat memleketiyle şoke etti!

Yeşilçam'ın efsanevi karakterlerinden Arap Celal'i, gerçek adıyla Celal Yonat'ı kim unutabilir? Siyah-beyaz filmlerden günümüze kadar gelen bu ikonik figür, sinemamızın en renkli ve en sevilen simalarından biri olarak hafızalara kazındı. Ancak, yıllardır onu Arap kökenli sananlar büyük bir yanılgıya düştü! Celal Yonat'ın aslında nereli olduğunu öğrendiğinizde, tüm bildiklerinizi yeniden gözden geçireceksiniz. Türk sinemasının bu usta oyuncusunun kökenlerine dair şaşırtıcı gerçek, Yeşilçam'ın derinliklerinde saklı kalan birçok hikayeyi de gün yüzüne çıkarıyor. Celal Yonat'ın asıl memleketi, onun sahnede canlandırdığı karakterlerden çok daha farklı bir hikaye sunuyor!
Kemal Sunal'ın Sahte Kabadayı, Sakar Şakir, Kibar Feyzo, Gerzek Şaban filmleriyle tanıdık hepimiz Celal Yonat'ı... Kemal Sunal'ın ikonik "Sen içme Arap" repliğiyle hafızalara kazınan Yonat'ı yıllardır Arap sananlar fena yanıldı! Celal Yonat'ın aslen nereli olduğunu duyunca çok şaşıracaksınız!
Yeşilçam'ın unutulmaz karakterlerinden biri olan Arap Celal'i, yani Celal Yonat'ı hatırlamayan yoktur.
Kemal Sunal'ın 'Sen içme Arap' repliğiyle hafızalara kazanınan ve başta Sahte Kabadayı, Sakar Şakir, Kibar Feyzo, Gerzek Şaban filmlerinde rol alan Celal Yonat hakkındaki gerçekle şoke etti.