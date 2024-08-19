Meğer yıllarca sır gibi saklamış... Seda Sayan'ın eski nişanlısı Nihat Doğan'ın gerçek ismi ortaya çıktı!

Nihat Doğan hakkında şaşırtıcı bir gerçek gün yüzüne çıktı! Yıllardır sahne ismi "Nihat Doğan" olarak tanıdığımız ünlü türkücünün, aslında bambaşka bir isme sahip olduğu ortaya çıktı. Seda Sayan ile yaşadığı ilişkiyle de gündeme gelen Nihat Doğan, meğer kariyerine başlamadan önce ismini değiştirmiş. Hayranlarını şoke eden bu bilgi, ünlü türkücünün geçmişine dair merak uyandıran pek çok soruyu da beraberinde getirdi. Gerçek isminin ne olduğunu ve neden bu ismi tercih ettiğini öğrenmek isteyenler, Nihat Doğan'ın hayatına dair daha fazla detayı keşfetmek için sabırsızlanıyor!