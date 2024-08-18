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Aydemir Akbaş son yolculuğuna uğurlanıyor! İbrahim Tatlıses dostuna böyle veda etti

Bir süredir kanser tedavisi gören ve geçtiğimiz gün hayatını kaybeden Aydemir Akbaş son yolculuğuna uğurlanıyor. Ünlü oyuncu Aydemir Akbaş için Galatasaray Lisesi'nde tören düzenlendi. Dostuna veda eden İbrahim Tatlıses gözyaşlarına hakim olamadı. Akbaş'ın son anlarını anlatan İbrahim Tatlıses, "Yoğun bakıma girdim, bembeyaz bebek gibiydi." ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 18 Ağustos 2024, 12:44 Güncelleme 18 Ağustos 2024, 14:01
Aydemir Akbaş son yolculuğuna uğurlanıyor! İbrahim Tatlıses dostuna böyle veda etti 1

Bir süredir kanser tedavisi gören usta oyuncu Aydemir Akbaş 17 Ağustos'ta hayatını kaybetti.

Aydemir Akbaş son yolculuğuna uğurlanıyor! İbrahim Tatlıses dostuna böyle veda etti 2

AYDEMİR AKBAŞ İÇİN TÖREN

Aydemir Akbaş için Galatasaray Lisesi'nde tören düzenlendi. Törene Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek, sanatçı İbrahim Tatlıses, ile çok sayıda sanatçı ve sevenleri katıldı.

Aydemir Akbaş son yolculuğuna uğurlanıyor! İbrahim Tatlıses dostuna böyle veda etti 3
Aydemir Akbaş'a veda! İbrahim Tatlıses gözyaşlarına hakim olamadı!

İBRAHİM TATLISES GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Galatasaray Lisesi bahçesinde düzenlenen törende konuşan İbrahim Tatlıses gözyaşlarına hakim olamadı.

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