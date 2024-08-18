Aydemir Akbaş son yolculuğuna uğurlanıyor! İbrahim Tatlıses dostuna böyle veda etti

Bir süredir kanser tedavisi gören ve geçtiğimiz gün hayatını kaybeden Aydemir Akbaş son yolculuğuna uğurlanıyor. Ünlü oyuncu Aydemir Akbaş için Galatasaray Lisesi'nde tören düzenlendi. Dostuna veda eden İbrahim Tatlıses gözyaşlarına hakim olamadı. Akbaş'ın son anlarını anlatan İbrahim Tatlıses, "Yoğun bakıma girdim, bembeyaz bebek gibiydi." ifadelerini kullandı. İşte detaylar...