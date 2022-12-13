Sadece 1 yıl sürmüş! Alparslan Büyük Selçuklu'nun Besasiri’si Devrim Saltoğlu’nun eski eşi bakın kim! Meğer EDHO’nun yıldızıyla...
Başrolünde Barış Arduç'un yer aldığı Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde Besasiri karakterini Devrim Saltoğlu'nun hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Aslen Trabzonlu olan ünlü oyuncunun özellikle aşk hayatı merak edildi. Nazlı Saltoğlu ile mutlu bir evlilik sürdüren oyuncunun ilk eşinin kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Devrim Saltoğlu'nun bir dönem Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) dizisinin yıldız oyuncusuyla evli olduğu ortaya çıktı. Bakın Devrim Saltoğlu'nun eski eşi kimmiş...
13.12.2022 00:12 - Son Güncelleme: 13.12.2022 00:12
Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde Besasiri karakterini Devrim Saltoğlu'nun hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.
Devrim Saltoğlu'nun bir dönem Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) dizisinin yıldız oyuncusuyla evli olduğu ortaya çıktı.