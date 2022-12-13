5 aylık evliliği biten Mehmet Dinçerler ilk kez konuştu! “Yaptığım için utanç duydum” deyip tüm iddiaları yanıtladı! Hadise'nin eski eşi...
Ünlü şarkıcı Hadise ile geçen Mayıs ayında Çırağan Sarayı'nda dünyaevine giren iş insanı Mehmet Dinçerler'in 5 aylık evliliği 30 Eylül'de tek celsede sonlandı. Dinçerler hem ayrılık sürecinde hem de boşanma sonrasında birçok iddiayla gündem oldu. İlk olarak yıllar önce attığı tweetlerle gündeme gelen ve tepki çeken Mehmet Dinçerler'in Hadise ile yaşadığı evden ayrılırken robot süpürge ve gümüş tepsiyi aldığı ileri sürüldü. Öte yandan Dinçerler'in Hadise'ye evlilik teklifi ettiği tektaşın da sahte olduğu iddia edildi. Tüm bunlar karşısında suskunluğunu koruyan Dinçerler, ilk kez konuştu. A Para'da Yıldızlı Sohbetler'e konuk olan Dinçerler, tüm iddiaları tek tek yanıtladı. İşte Mehmet Dinçerler'in o açıklaması...
13.12.2022 01:30 - Son Güncelleme: 13.12.2022 01:35
Ünlü şarkıcı Hadise, geçen Mayıs ayında iş insanı Mehmet Dinçerler ile Çırağan Sarayın'da aile arasında gerçekleşen bir törenle dünyaevine girdi.
SOSYAL MEDYA HESAPLARINI KAPATTI
Mehmet Dinçerler'in Twitter hesabını inceleyen kişiler, geçmiş zamana ait paylaşımları buldu. Paylaşımları sonrası tepki yağmuruna tutulan Dinçerler, sosyal medya hesaplarını kapattı.
Dinçerler daha sonra da Hadise ile ayrılma kararı aldıktan sonra evdeki gümüş tepsiyi ve robot süpürgeyi aldığı yönündeki bir iddiayla adından söz ettirdi.