5 yıllık aşk bitti! Hazar Ergüçlü ile Onur Ünlü ayrıldı! “Sevgilim daha açık giyinmemi istiyor” demişti! İşte ayrılık nedenleri...
En son Hayat Bugün dizisinde yer alan Hazar Ergüçlü, 5 yıl önce yönetmen ve senarist Onur Ünlü ile yeni bir ilişkiye yelken açmıştı. Yaş farkı ile çok konuşulan çift, sosyal medya hesaplarında yaptıkları paylaşımlar ve açıklamalarıyla zaman zaman magazin gündeminde yer almıştı. Ünlü çift son olarak Ergüçlü'nün "Sevgilim daha açık giyinmemi istiyor" sözleriyle gündeme gelmişti. Hazar Ergüçlü ile Onur Ünlü bu kez bambaşka bir haberle adlarından söz ettirdi. İkilinin 5 yıllık ilişkilerini sonlandırdıkları öne sürüldü. İşte Hazar Ergüçlü ile Onur Ünlü'nün ayrılık nedeni...
12.12.2022 23:15 - Son Güncelleme: 12.12.2022 23:15
Ünlü oyuncu Hazar Ergüçlü, geçen haftalarda bir davete katıldı ve transparan kıyafetiyle dikkat çekti.
Sevgilisi Onur Ünlü'nün kıyafetleri konusunda ne düşündüğü sorulan Ergüçlü, şunları söyledi: "Beni aksine Onur yüreklendiriyor böyle transparan kıyafetleri giymem için.