Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen itirafları peş peşe sıraladı! ‘Hakaret edip sövüyorlardı’ diyen oyuncu çocukluk yıllarını da anlattı
Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen itirafları peş peşe sıraladı! Başrollerini Cansu Dere ile Caner Cindoruk ile paylaştığı Sadakatsiz dizisinde Derin karakterini canlandıran ünlü oyuncu Melis Sezen, verdiği bir röportajda samimi açıklamalarda bulundu. Hem Derin karakterini hem de bilinmeyen yönlerini anlatan ünlü oyuncu, itiraflarıyla magazin gündemine damga vurdu. İşte Melis Sezen'in o açıklamaları...
Sadakatsiz dizisinde canlandırdığı Derin karakteriyle adından söz ettiren Melis Sezen, InStyle dergisine röportaj verdi. Samimi açıklamalarda bulunan oyuncu, hem Derin karakterini hem de bilinmeyen yönlerini anlattı.
'ŞANSLI BİR ÇOCUKTUM'
Röportaj sırasında çocukluk yıllarından bahseden Sezen, "Şanslı bir çocuktum" diyerek şöyle konuştu: "Ailem kardeşim ve benim, bahçede toprağa basarak, hayvanların içinde büyümemizi istediler ve 5 yaşındayken şu an oturduğumuz bahçeli eve taşındık. Hayatım 5 yaşından önceki ve sonraki diye ikiye ayrıldı"
'BAŞTA SERT TEPKİLER ALDIM'
Melis Sezen, Derin karakteri hakkında da şöyle konuştu: "Oynadığım 'Derin' rolü bana çok şey öğretti. Genç bir kız olarak aşık olmayı, hayatın merkezine başkasını koyduğunda ve kendi mutluluğunu sadece ona bağladığında neler olabileceğini. Bir kızdan bambaşka bir kadına çok zor, çok engebeli bir yolculuk 'Derin'inki. Dönüşümlerin kadını. Çok seviyorum onu.
'HAKARET EDİP SÖVÜYORLARDI'
Başta çok sert tepkiler aldım. 'Derin'den nefret ediyorlardı. Hakaret edip sövüyorlardı. Bölümler ilerledikçe 'Derin'i anladığını söyleyen birçok kadından mesajlar geldi. 'Derin'i tanıdıkça empati kurmalarına çok mutlu oldum."