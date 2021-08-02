Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen itirafları peş peşe sıraladı! ‘Hakaret edip sövüyorlardı’ diyen oyuncu çocukluk yıllarını da anlattı

'BAŞTA SERT TEPKİLER ALDIM'

Melis Sezen, Derin karakteri hakkında da şöyle konuştu: "Oynadığım 'Derin' rolü bana çok şey öğretti. Genç bir kız olarak aşık olmayı, hayatın merkezine başkasını koyduğunda ve kendi mutluluğunu sadece ona bağladığında neler olabileceğini. Bir kızdan bambaşka bir kadına çok zor, çok engebeli bir yolculuk 'Derin'inki. Dönüşümlerin kadını. Çok seviyorum onu.