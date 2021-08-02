Yılmaz Erdoğan’ın biricik kızı büyüdü güzelliği ile ilgi odağı oldu! Baba-kızın benzerliği ‘yok artık’ dedirtti

Yılmaz Erdoğan, Asım Noyan karakterini canlandırdığı Organize İşler 2: Sazan Sarmalı filminin televizyon ekranlarında yayınlanması üzerine gündem oldu. Filmde kızı için gemileri yakan dolandırıcı bir babayı canlandıran Yılmaz Erdoğan'ın özel hayatı da merak konusu oldu.