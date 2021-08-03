Çukur'un Efsun'u Damla Sönmez’in güzelliğinin kaynağı belli oldu! Anne Figen kızına taş çıkarttı gören dönüp bir daha baktı
Son olarak dizisinde canlandırdığı Efsun karakteriyle izleyici karşısına çıkan ve yapımın final yapmasının ardından Saygı dizisinin kadrosuna dahil olan Damla Sönmez'in özel hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Oyunculuğunun yanı sıra sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla da adından söz ettiren Sönmez'in özellikle ailesi merak konusu oldu. Damla Sönmez hakkında araştırma yapanlar annesini görünce ise şaştı kaldı. Ünlü oyuncunun annesi Figen Sönmez, güzelliği ile ilgi odağı oldu. Figen Sönmez'i görenler "Damla'nın güzelliğinin kaynağı belli oldu" yorumunda bulundu. İşte Damla Sönmez'in annesi Figen Sönmez...
03.08.2021 00:18
- Son Güncelleme: 03.08.2021 00:18
Çukur dizisinin final yapmasının ardından Saygı'nın kadrosuna dahil olan Damla Sönmez'in özel hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.
Özel hayatını gözlerden uzak yaşamaya gayret eden oyuncunun özellikle ailesi merak konusu oldu. Damla Sönmez hakkında araştırma yapanlar annesini görünce ise şaştı kaldı.
Güzelliği ile ilgi odağı olan Figen Sönmez için "Damla'nın güzelliğinin kaynağı belli oldu" yorumu yapıldı.