Sadakatsiz’in Asya’sı Cansu Dere hakkındaki o gerçekle şaşkına çevirdi! Duyan inanamadı meğer Caner Cindoruk ile…

Sadakatsiz'in Asya'sı Cansu Dere hakkındaki o gerçekle şaşkına çevirdi! Başrollerini Melis Sezen ve Caner Cindoruk ile paylaştığı Sadakatsiz dizisinde Asya karakterine can veren ünlü oyuncu Cansu Dere, oyunculuğunun yanı sıra özel hayatıyla da dikkat çekiyor. Bir süredir magazin gündeminden uzak bir hayat yaşayan Cansu Dere'nin özel hayatı merak edilip araştırılıyor. Güzelliğiyle hayranlarını büyüleyen Dere'nin özellikle boyu merak ediliyor. Ünlü oyuncunun boyunu öğrenenler ise şaşkınlığını gizleyemiyor. İşte detaylar…

13.05.2021 00:42 - Son Güncelleme: 13.05.2021 01:10 BU GALERİYİ PAYLAŞ





