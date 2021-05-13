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Sadakatsiz’in Asya’sı Cansu Dere hakkındaki o gerçekle şaşkına çevirdi! Duyan inanamadı meğer Caner Cindoruk ile…

Sadakatsiz'in Asya'sı Cansu Dere hakkındaki o gerçekle şaşkına çevirdi! Başrollerini Melis Sezen ve Caner Cindoruk ile paylaştığı Sadakatsiz dizisinde Asya karakterine can veren ünlü oyuncu Cansu Dere, oyunculuğunun yanı sıra özel hayatıyla da dikkat çekiyor. Bir süredir magazin gündeminden uzak bir hayat yaşayan Cansu Dere'nin özel hayatı merak edilip araştırılıyor. Güzelliğiyle hayranlarını büyüleyen Dere'nin özellikle boyu merak ediliyor. Ünlü oyuncunun boyunu öğrenenler ise şaşkınlığını gizleyemiyor. İşte detaylar…

13.05.2021 00:42 - Son Güncelleme: 13.05.2021 01:10
Sadakatsiz’in Asya’sı Cansu Dere hakkındaki o gerçekle şaşkına çevirdi! Duyan inanamadı meğer Caner Cindoruk ile…

Sadakatsiz dizisinde Asya karakterine can veren ünlü oyuncu Cansu Dere'nin boyu merak konusu oldu. İnternet kullanıcıları, oyuncunun boyunu merak edip araştırırken Dere'nin dizideki partneri Caner Cindoruk ile arasındaki boy farkını da aratmaya başladı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Sadakatsiz’in Asya’sı Cansu Dere hakkındaki o gerçekle şaşkına çevirdi! Duyan inanamadı meğer Caner Cindoruk ile…

İşte başta Cansu Dere ve Caner Cindoruk olmak üzere ünlü isimlerin boyları…

Sadakatsiz’in Asya’sı Cansu Dere hakkındaki o gerçekle şaşkına çevirdi! Duyan inanamadı meğer Caner Cindoruk ile…

TUĞBA BÜYÜKÜSTÜN - 173 CM

Sadakatsiz’in Asya’sı Cansu Dere hakkındaki o gerçekle şaşkına çevirdi! Duyan inanamadı meğer Caner Cindoruk ile…

BURAK ÖZÇİVİT - 184 CM

Sadakatsiz’in Asya’sı Cansu Dere hakkındaki o gerçekle şaşkına çevirdi! Duyan inanamadı meğer Caner Cindoruk ile…

FAHRİYE EVCEN - 169 CM