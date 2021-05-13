Defne Samyeli mini şortuyla sosyal medyaya damga vurdu! “Yaza hazırız” dedi yer yerinden oynadı herkes tek bir şeyi merak etti

Defne Samyeli mini şortuyla sosyal medyaya damga vurdu! Oyunculuk ve şarkıcılık kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da gündemden düşmeyen Defne Samyeli, çok konuşulan sosyal medya paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Kardeşiyle spor yaptığı kareleri Instagram sayfasında yayınlayan Defne Samyeli'nin pozları olay oldu. Samyeli'nin mini şortuyla verdiği pozlar sosyal medyaya damga vururken internet kullanıcıları tek bir şeyi merak etti. İşte detaylar…

13.05.2021 00:18 - Son Güncelleme: 13.05.2021 01:04 BU GALERİYİ PAYLAŞ





