Defne Samyeli mini şortuyla sosyal medyaya damga vurdu! “Yaza hazırız” dedi yer yerinden oynadı herkes tek bir şeyi merak etti
Defne Samyeli mini şortuyla sosyal medyaya damga vurdu! Oyunculuk ve şarkıcılık kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da gündemden düşmeyen Defne Samyeli, çok konuşulan sosyal medya paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Kardeşiyle spor yaptığı kareleri Instagram sayfasında yayınlayan Defne Samyeli'nin pozları olay oldu. Samyeli'nin mini şortuyla verdiği pozlar sosyal medyaya damga vururken internet kullanıcıları tek bir şeyi merak etti. İşte detaylar…
13.05.2021 00:18
- Son Güncelleme: 13.05.2021 01:04
Ünlü şarkıcı ve oyuncu Defne Samyeli, sosyal medya hesabında yaptığı iddialı paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.
Özel hayatıyla sık sık gündeme gelen Defne Samyeli, bu kez kardeşiyle verdiği spor pozlarıyla çok konuşuldu.
Ünlü oyuncunun paylaşımı, kısa süre içinde yoğun ilgi görerek sosyal medyaya damga vurdu. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yorumda bulunduğu paylaşım, binlerce beğeni aldı.
Defne Samyeli için "Yıllardır aynısın, hiç değişmiyorsun. Kaç yaşındasın" yorumları yapıldı.
Paylaşımının ardından gündem olan Defne Samyeli'nin yaşı merak edilip araştırılmaya başlandı. İşte başta Defne Samyeli olmak üzere ünlü isimler ve yaşları…