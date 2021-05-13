Demet Özdemir aşka geldi! Romantik kutlaması sosyal medyayı salladı sevgilisi Oğuzhan Koç’u öptüğü poz…

Demet Özdemir aşka geldi! 2021'in ilk aşk bombası olarak magazin gündeminde yer alan Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç aşkı tam gaz devam ediyor. Ünlü çift son olarak Demet Özdemir'in paylaşımıyla gündeme geldi. Oyunculuğunun yanı sıra özel hayatıyla da çok konuşulan Özdemir, sosyal medya hesabında sevgilisinin doğum gününe özel bir paylaşımda bulundu. Oğuzhan Koç'u yanağından öptüğü pozu Instagram hesabında yayınlayan Özdemir'in romantik paylaşımına sevgilisinden yanıt gecikmedi. İşte detaylar…

13.05.2021 01:44 - Son Güncelleme: 13.05.2021 01:44 BU GALERİYİ PAYLAŞ





