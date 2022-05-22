Sadakatsiz'in Asya ve Volkan'ı gerçek hayatta aşk mı yaşıyor? Cansu Dere'den flaş açıklama! Caner Cindoruk sorusuna öyle bir yanıt verdi ki...
Cansu Dere Caner Cindoruk aşk mı yaşıyor? 7 Ekim 2020 tarihinde yayımlanmaya başlanan Sadakatsiz dizisi 60. bölümüyle 25 Nisan 2022 tarihinde final yapacak. Dizinin başrol oyuncuları hakkında ortaya bomba bir iddia atılmıştı. Cansu Dere ve Caner Cindoruk'un dizi aşkı gerçek mi oldu? Bir önceki gün arkadaşlarıyla Etiler'de görüntülenen güzel oyuncudan flaş açıklama geldi. Cansu Dere Caner Cindoruk iddiaları soruldu. Soru karşısında neye uğradığı şaşıran ünlü oyuncunun verdiği cevap herkesi şoke etti. İşte detaylar...
22.05.2022 18:12 - Son Güncelleme: 22.05.2022 18:12
Sadakatsiz'in final tarihi belli oldu. Kanal D ekranlarında yayınlanan fenomen dizi 60. bölümüyle ekranlara veda ediyor. Final fragmanı geldi. Derin'in iyice delirmesi Asya'yı da şaşırttı. Volkan'ın aşkıyla yanıp tutuşan Derin'in sonu ölüm mü olacak? Uçurumun kenarında kendi kendine sayıklayan Derin'in yardımına yine Asya koştu. Finalde Derin'in ölüp ölmeyeceği ortaya çıkacak. Öte yandan dizi aşkının gerçek olduğu iddia edildi. Peki Cansu Dere ile Caner Cindoruk birlikte mi? Güzel oyuncudan yanıt geldi.