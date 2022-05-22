Mehmet Dinçerler ile evlenen Hadise’nin yeni imajı sosyal medyada gündem oldu! Hadise’yi Kardashian kardeşlere benzettiler
30 Nisan'da Çırağan Saray'ında aile arasında bir düğünle evlenen Hadise ve Mehmet Dinçerler'in düğünü çok konuşulmuştu. Evlilik sonrasında yeni imajıyla da en az düğünü kadar konuşulacak. Murda ile ortak projesi 'İmdat'ın klibini çeken Hadise, sarı kısa saçlarıyla yaptığı paylaşımla sosyal medyayı salladı. Bazı takipçileri Hadise'yi Kardashian'lara benzetirken bazı takipçileri ise yeni imajını beğenmedi.
Kaan Yıldırım'dan ayrıldıktan kısa süre sonra iş insanı Mehmet Dinçerler ile aşk yaşamaya başlayan Hadise ne yapsa olay oluyor. 15 Mart'ta nişanlanan çift, geçtiğimiz ay sessiz sedasız nikah masasına oturmuştu.
Nikahın aile arasında yapılan bir törenle gerçekleştiği öğrenilmişti. Çırağan Sarayı'nda birbirlerine "Evet" diyen aşıklar, sosyal medyada fotoğraf paylaşılmaması için davetlilerden ricada bulunmuştu. Evliliği hakkında açıklama yapmayan Hadise paylaşımlarıyla gündeme geliyor.
Kimi Hadise'yi skandallarıyla tanınan Kardashian kardeşlerin üyelerinden Khloe Kardashian'a benzetti kimi ise saç rengini başarısız oldu. Bazı takipçileri ise saçın peruk olduğunu söyledi. Yapılan yorumlar arasında "Hiç olmamış", "Hadise Kardashian" yorumları vardı.