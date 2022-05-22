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Haberler Magazin Mehmet Dinçerler ile evlenen Hadise’nin yeni imajı sosyal medyada gündem oldu! Hadise’yi Kardashian kardeşlere benzettiler

Mehmet Dinçerler ile evlenen Hadise’nin yeni imajı sosyal medyada gündem oldu! Hadise’yi Kardashian kardeşlere benzettiler

30 Nisan'da Çırağan Saray'ında aile arasında bir düğünle evlenen Hadise ve Mehmet Dinçerler'in düğünü çok konuşulmuştu. Evlilik sonrasında yeni imajıyla da en az düğünü kadar konuşulacak. Murda ile ortak projesi 'İmdat'ın klibini çeken Hadise, sarı kısa saçlarıyla yaptığı paylaşımla sosyal medyayı salladı. Bazı takipçileri Hadise'yi Kardashian'lara benzetirken bazı takipçileri ise yeni imajını beğenmedi.

22.05.2022 10:49 - Son Güncelleme: 22.05.2022 10:58
Mehmet Dinçerler ile evlenen Hadise’nin yeni imajı sosyal medyada gündem oldu! Hadise’yi Kardashian kardeşlere benzettiler

Kaan Yıldırım'dan ayrıldıktan kısa süre sonra iş insanı Mehmet Dinçerler ile aşk yaşamaya başlayan Hadise ne yapsa olay oluyor. 15 Mart'ta nişanlanan çift, geçtiğimiz ay sessiz sedasız nikah masasına oturmuştu.

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Mehmet Dinçerler ile evlenen Hadise’nin yeni imajı sosyal medyada gündem oldu! Hadise’yi Kardashian kardeşlere benzettiler

Nikahın aile arasında yapılan bir törenle gerçekleştiği öğrenilmişti. Çırağan Sarayı'nda birbirlerine "Evet" diyen aşıklar, sosyal medyada fotoğraf paylaşılmaması için davetlilerden ricada bulunmuştu. Evliliği hakkında açıklama yapmayan Hadise paylaşımlarıyla gündeme geliyor.

Mehmet Dinçerler ile evlenen Hadise’nin yeni imajı sosyal medyada gündem oldu! Hadise’yi Kardashian kardeşlere benzettiler

Hadise, rapçi Murda ile ortak projesi 'İmdat' için klip çekti. Klip için bir paylaşım yapan Hadise'nin imajı klip haberinin görüne geçti. İmajını değiştiren ve saçlarını sarı yapan Hadise'yi görenler kendilerini tutamadı.

Mehmet Dinçerler ile evlenen Hadise’nin yeni imajı sosyal medyada gündem oldu! Hadise’yi Kardashian kardeşlere benzettiler

Kimi Hadise'yi skandallarıyla tanınan Kardashian kardeşlerin üyelerinden Khloe Kardashian'a benzetti kimi ise saç rengini başarısız oldu. Bazı takipçileri ise saçın peruk olduğunu söyledi. Yapılan yorumlar arasında "Hiç olmamış", "Hadise Kardashian" yorumları vardı.

Mehmet Dinçerler ile evlenen Hadise’nin yeni imajı sosyal medyada gündem oldu! Hadise’yi Kardashian kardeşlere benzettiler

Hadise'nin sadık hayranları ise "Çok güzel olmuş" yorumlarında bulundu.

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