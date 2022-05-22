Caner Erkin’in birebir kopyası! Şükran Ovalı’nın “Onunla yeniden doğdum” dediği biricik kızına bakın! Mihran’ın son halini gören inanamadı
Caner Erkin'in birebir kopyası! Paramparça, Şeref Meselesi, Vatanım Sensin gibi yapımlarda rol alan ve son olarak Yargı dizisinde canlandırdığı Savcı Leyla karakteriyle izleyici karşısına çıkan ünlü oyuncu Şükran Ovalı, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da sık sık gündem olmuştu. 2017 yılında futbolcu Caner Erkin ile İtalya'nın başkenti Roma'da nikâh masasına oturan Ovalı, şimdi ise annelik üzerine yaptığı açıklamayla dikkat çekti. Ağustos 2018'de Mihran Ela'nın dünyaya gelmesiyle ilk kez anne olma sevinci yaşayan Şükran Ovalı'nın açıklamalarının ardından minik kızı da merak konusu oldu. Babasının birebir kopyası olan Mihran Ela'nın son halini görenler ise şaşkınlığını gizleyemeyerek "Ne kadar büyümüş" yorumunda bulundu. İşte Şükran Ovalı'nın sosyal medyada ilgi odağı olan biricik kızı Mihran Ela'nın son hali...
Ünlü oyuncu Şükran Ovalı, 2017 yılında futbolcu Caner Erkin ile İtalya'nın başkenti Roma'da nikâh masasına oturmuş ve Ağustos 2018'de Mihran Ela'nın dünyaya gelmesiyle ilk kez anne olma sevinci yaşamıştı.
Şimdilerde Yargı dizisiyle izleyici karşısına çıkan Şükran Ovalı, son verdiği röportajda annelik üzerine dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Re Touch Mag'e konuşan Ovalı, anne olduktan sonra yaşadığı değişimi anlattı.
Ovalı, kızı Mihran Ela'nın doğumundan sonra nasıl bir değişim yaşadığını şu sözlerle anlattı: "Anne olmadan önce sanki daha fazla kendinizi etrafa onaylatmaya çalışıyorsunuz, meslek hayatınızı da özel hayatınızı da. Ama Mihran'la birlikte ben de bir birey olduğumun farkına vardım. Onaylatma duygum kalmadı ve hayatta en çok kızımı sevecek olmak rahatlattı beni. Mihran olmadan önce sanki eksikmişim ve kızımla tamamlandığımı hissediyorum. Onunla yeniden doğdum diyebilirim. Hep güçlü bir kadındım ama artık daha güçlü hissediyorum kendimi. Hamdım, piştim diyebilirim"
"VAZGEÇMEDİĞİ İÇİN TEŞEKKÜR EDİYORUM"
Eşi Caner Erkin'le tanışmadan önce evlenme ve anne olma fikrine sıcak bakmadığını açıklayan Şükran Ovalı, "Düşünmüyordum, çok da isteğim hatta cesaretim yoktu evliliğe. Ama her zaman çok anaç biriydim. Çok şükür ki Caner'le yollarımız kesişti" diye konuştu.
Ünlü oyuncu, "Tanıştınız, Caner Bey'in ısrarları bitmedi, peki 'hayır' cevabını nasıl 'evet'e çevirdi eşiniz?" sorusunu ise şöyle yanıtladı: "İstikrar sabır ve cesaret. Hep teşekkür ediyorum vazgeçmediği için. Önyargı işte. Her türlüsü zarar, neyse ki sonuç güzel"