Caner Erkin’in birebir kopyası! Şükran Ovalı’nın “Onunla yeniden doğdum” dediği biricik kızına bakın! Mihran’ın son halini gören inanamadı

Ovalı, kızı Mihran Ela'nın doğumundan sonra nasıl bir değişim yaşadığını şu sözlerle anlattı: "Anne olmadan önce sanki daha fazla kendinizi etrafa onaylatmaya çalışıyorsunuz, meslek hayatınızı da özel hayatınızı da. Ama Mihran'la birlikte ben de bir birey olduğumun farkına vardım. Onaylatma duygum kalmadı ve hayatta en çok kızımı sevecek olmak rahatlattı beni. Mihran olmadan önce sanki eksikmişim ve kızımla tamamlandığımı hissediyorum. Onunla yeniden doğdum diyebilirim. Hep güçlü bir kadındım ama artık daha güçlü hissediyorum kendimi. Hamdım, piştim diyebilirim"