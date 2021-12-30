Sadakatsiz’de Asya ile Volkan’ın ölüm döşeğindeki oğlu Ali bakın kim çıktı! Alp Akar Kenan İmirzalıoğlu’nun meğer...

ŞAŞIRTAN GERÇEK

Sadakatsiz'in herkesi sinir eden Ali'si Alp Akar bakın kim çıktı! 2 sezon süren ve ekranlarda fırtınalar estiren bir dönemin başarılı yapımı Ezel dizisinde Kenan İmirzalıoğlu'nun çocukluk arkadaşı olan ancak arkasından çevirdiği işlerle izleyenleri çileden çıkaran Cengiz karakterini bilmeyen yok. Sadakatsiz dizisinde Cansu Dere'nin oğlu Ali karakterine hayat veren Alp Akar, Ezel dizisinde Cengiz'in kardeşi olarak çok kısa bir bölüm yer aldı.