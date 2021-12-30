Sadakatsiz'de Asya ile Volkan'ın ölüm döşeğindeki oğlu Ali bakın kim çıktı! Alp Akar Kenan İmirzalıoğlu'nun meğer...
Sadakatsiz'in Ali'si Alp Akar sergilediği güçlü oyunculukla dikkat çekiyor. Herkesi sinir eden Ali karakteri ile sosyal medya gündeminden düşmüyor Alp Akar. Sadakatsiz'in birinci sezonunda annesine olan tavrıyla saç baş yoluran Ali, ikinci sezonun başlarında biraz uslandıysa da şimdi eski hallerini aratıyor. Ali karakterine hayat veren Alp Akar hakkında flaş bir iddia düştü magazin gündeminde. Alp Akar'ın bir kaç bölüm sonra Sadakatsiz'e veda edeceği iddia edildi. Alp Akar'ınn, Kenan İmirzalıoğlu'nun yer aldığı efsane diziler arasında yer alan Ezel'de, Cengiz karakterinin kardeşi olarak yer aldığını biliyor muydunuz? Bu detayı hatırlayan çok az kişi var. İşte bir dönem Ezel'in çocuk oyuncusu olan Alp Akar'ın o dönem ki halleri...
Çarşamba akşamları Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşan Sadakatsiz dizisi hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı. Volkan ve Asya'nın oğlu Ali diziden ayrılıyor mu?
Sadakatsiz dizisinin yeni bölümünde, Ali acilen yoğun bakıma alınmıştır. Asya ve Volkan yıkılmış bir durumda oğullarından gelecek güzel haberi beklemektedir. Herkes Volkan ve Asya'nın çocuğu Ali'nin akıbetini merak ederken kulislere bomba gibi bir iddia düştü.
Medya kulislerine düşen iddialara göre Sadakatsiz dizisinde Ali karakterine hayat veren Alp Akar'ın birkaç bölüm sonra diziye veda edeceği iddia edildi.
Bu iddia şok etkisi yaratırken genç oyuncu Alp Akar'dan ve Sadakatsiz dizisi ekibinden şu ana kadar bir açıklama gelmemesi de dikkatlerden kaçmadı. Alp Akar hakkında araştırma yapanlarsa herkesi şaşırtan bir gerçekle karşılaştı.
ŞAŞIRTAN GERÇEK
Sadakatsiz'in herkesi sinir eden Ali'si Alp Akar bakın kim çıktı! 2 sezon süren ve ekranlarda fırtınalar estiren bir dönemin başarılı yapımı Ezel dizisinde Kenan İmirzalıoğlu'nun çocukluk arkadaşı olan ancak arkasından çevirdiği işlerle izleyenleri çileden çıkaran Cengiz karakterini bilmeyen yok. Sadakatsiz dizisinde Cansu Dere'nin oğlu Ali karakterine hayat veren Alp Akar, Ezel dizisinde Cengiz'in kardeşi olarak çok kısa bir bölüm yer aldı.