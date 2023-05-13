Rüzgar Erkoçlar son haliyle şaşkına çevirdi! Cinsiyet değiştirip evlenmiş kardeşi de cinsiyet değiştirmişti! Eşiyle fenomen oldu
Cinsiyet değiştirip evlenmişti son hali şaşkına çevirdi... Pek çok dizi ve reklam filminde rol alsa da asıl şöhrete Emret Komutanım dizisinde canlandırdığı Foto Fato karakteriyle kavuştu Nil Erkoçlar. 2013'teyse radikal bir karar alıp cinsiyet değiştirip kadın olan, adını Rüzgar Erkoçlar olarak değiştiren Nil Erkoçlar'ın kız kardeşi de cinsiyet değiştirip erkek olmuştu. Rüzgar Erkoçlar'ın son hali herkesi şaşırttı. Şimdilerde eşiyle sosyal medyada sık sık paylaşım yapıyor.
13.05.2023 12:11 - Son Güncelleme: 13.05.2023 12:11
Emret Komutanım'da canlandırdığı Foto Fato karakteriyle yıldızı parlayan oyuncu Nil Erkoçlar 2013'te geçirdiği cinsiyet değiştirme ameliyatıyla magazin gündemine damga vurmuştu.