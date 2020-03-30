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Rüştü Reçber'in eşi Işıl Reçber'den flaş açıklama! 14 gün kuralına uymamıştı

Adı Fenerbahçe ile özdeşleşen eski Milli kaleci Rüştü Reçber, corona virüse yakalanmıştı. Rüştü Reçber'in korona virüse yakalandığını eşi Işıl Reçber, Instagram hesabından duyurmuştu. Işıl Reçber, yurt dışından dönüp 14 gün kuralına uymayan Işıl Reçber bu haber sonrası eleştiri yağmuruna tutulmuştu. Rüştü Reçber'in eşi Işıl Reçber eleştirilere yanıt verdi.

30.03.2020 11:50 - Son Güncelleme: 30.03.2020 11:50
Rüştü Reçber'in eşi Işıl Reçber'den flaş açıklama! 14 gün kuralına uymamıştı

Eski milli kaleci Rüştü Reçber'in corona virüse yakalandığını eşi Işıl Reçber şu sözlerle duyurmuştu:

"Rüştü'yü COVID-19 teşhisiyle hastaneye yatırmış bulunmaktayız. Şoktayız! Eşim önce Allah'a sonra, sonra Türk hekimlerine emanet. İnşallah bu kötü günler geçecek. Ben, kızım Tuana ve oğlum Mehmet Burak'ın testleri ise negatif çıktı. İşin en zor tarafı; Rüştü'nün yanında olamamak."

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Rüştü Reçber'in eşi Işıl Reçber'den flaş açıklama! 14 gün kuralına uymamıştı

'ODALARIMIZI BİLE AYIRMIŞTIK'

Rüştü Reçber dün bir özel hastaneye sevk edildi ve solunum cihazına bağlandı. Işıl Reçber, Posta'ya şu açıklamayı yaptı, "Ben kızım ile 3 hafta önce Amerika'dan döndüm. Bu süreçte sadece bir kere dışarı çıktım ve ortağı olduğum sağlık merkezine bir saatliğine gittim.

Rüştü Reçber'in eşi Işıl Reçber'den flaş açıklama! 14 gün kuralına uymamıştı

Orası asla güzellik salonu değil. Amerika'dan geldikten sonra Rüştü ile odalarımızı bile ayırmıştık. Evde tam karantina altındaydık. Rüştü işleri nedeniyle birkaç kez dışarı çıkmak zorunda kaldı. Son bir haftadır da evdeydi" dedi.

Rüştü Reçber'in eşi Işıl Reçber'den flaş açıklama! 14 gün kuralına uymamıştı

SÜREÇ NASIL BAŞLADI?
Işıl Reçber sözlerine şöyle devam etti:

"Geçen cuma (27 Mart) Rüştü, kaslarının ve başının ağrıdığını söyledi. Cumartesi de hızla ateşi yükseldi, üşümeye ve öksürmeye başladı. Bu durum beni endişelendirdi. Rüştü'yü zorla hastaneye götürdüm. Hemen tedavi altına aldılar. Sonrasında hiç görmedim. Yattığı kata çıkartmıyorlar. Hatta telefonla bile konuşturmuyorlar. Doktorlar ilk 72 saatin çok kritik olduğunu belirtti."

Rüştü Reçber'in eşi Işıl Reçber'den flaş açıklama! 14 gün kuralına uymamıştı

'SEVGİ İLAÇ OLACAK'
Sosyal medyada corona virüse karşı alınan kurallara uymamakla suçlanan Işıl Reçber linç edilmesine dair de şöyle konuştu:

Rüştü Reçber'in eşi Işıl Reçber'den flaş açıklama! 14 gün kuralına uymamıştı

"İnanın yazılanları hiç okumuyorum. Vaktim de yok, enerjim de. İstediklerini yazsınlar, çizsinler. Yeter ki, eşim bir an önce iyi olup evine dönsün. Benim vicdanımdan önce kendilerini sorgulasınlar. Cumartesi sabaha kadar telefonlarım susmadı. İnanıyorum ki, insanların sevgisi ve duası Rüştü'yü iyileştirecek."

Rüştü Reçber'in eşi Işıl Reçber'den flaş açıklama! 14 gün kuralına uymamıştı
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