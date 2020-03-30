Rüştü Reçber'in eşi Işıl Reçber'den flaş açıklama! 14 gün kuralına uymamıştı
Adı Fenerbahçe ile özdeşleşen eski Milli kaleci Rüştü Reçber, corona virüse yakalanmıştı. Rüştü Reçber'in korona virüse yakalandığını eşi Işıl Reçber, Instagram hesabından duyurmuştu. Işıl Reçber, yurt dışından dönüp 14 gün kuralına uymayan Işıl Reçber bu haber sonrası eleştiri yağmuruna tutulmuştu. Rüştü Reçber'in eşi Işıl Reçber eleştirilere yanıt verdi.
Eski milli kaleci Rüştü Reçber'in corona virüse yakalandığını eşi Işıl Reçber şu sözlerle duyurmuştu:
"Rüştü'yü COVID-19 teşhisiyle hastaneye yatırmış bulunmaktayız. Şoktayız! Eşim önce Allah'a sonra, sonra Türk hekimlerine emanet. İnşallah bu kötü günler geçecek. Ben, kızım Tuana ve oğlum Mehmet Burak'ın testleri ise negatif çıktı. İşin en zor tarafı; Rüştü'nün yanında olamamak."
SÜREÇ NASIL BAŞLADI?
Işıl Reçber sözlerine şöyle devam etti:
"Geçen cuma (27 Mart) Rüştü, kaslarının ve başının ağrıdığını söyledi. Cumartesi de hızla ateşi yükseldi, üşümeye ve öksürmeye başladı. Bu durum beni endişelendirdi. Rüştü'yü zorla hastaneye götürdüm. Hemen tedavi altına aldılar. Sonrasında hiç görmedim. Yattığı kata çıkartmıyorlar. Hatta telefonla bile konuşturmuyorlar. Doktorlar ilk 72 saatin çok kritik olduğunu belirtti."
"İnanın yazılanları hiç okumuyorum. Vaktim de yok, enerjim de. İstediklerini yazsınlar, çizsinler. Yeter ki, eşim bir an önce iyi olup evine dönsün. Benim vicdanımdan önce kendilerini sorgulasınlar. Cumartesi sabaha kadar telefonlarım susmadı. İnanıyorum ki, insanların sevgisi ve duası Rüştü'yü iyileştirecek."