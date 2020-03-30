Rüştü Reçber'in eşi Işıl Reçber'den flaş açıklama! 14 gün kuralına uymamıştı

SÜREÇ NASIL BAŞLADI?

Işıl Reçber sözlerine şöyle devam etti:



"Geçen cuma (27 Mart) Rüştü, kaslarının ve başının ağrıdığını söyledi. Cumartesi de hızla ateşi yükseldi, üşümeye ve öksürmeye başladı. Bu durum beni endişelendirdi. Rüştü'yü zorla hastaneye götürdüm. Hemen tedavi altına aldılar. Sonrasında hiç görmedim. Yattığı kata çıkartmıyorlar. Hatta telefonla bile konuşturmuyorlar. Doktorlar ilk 72 saatin çok kritik olduğunu belirtti."