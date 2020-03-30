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Demet Özdemir'e corona virüsü şoku! Sevgilisi Yaman'dan ayrılmak zorunda kaldı

Demet Özdemir, Can Yaman ile yaşadığı aşkla magazin gündeminden düşmüyordu. Ancak son yaşanan gelişmede Can Yaman'ın kendisi hakkında konuşmasından rahatsız olan Demet Özdemir, menajeri aracılığıyla Yaman'a "Basına benimle ilgili konuşma" mesajını göndermişti. Son dönemlerde özel hayatı ile gündeme gelmemeye özen gösteren 27 yaşındaki Demet Özdemir, aradığı aşkı yine bir Yaman'da bulmuş, şubat ayında iş adamı Yaman Taciroğlu ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Ancak mutluluk kısa sürdü. Demet Özdemir'in aşkı corona virüs engeline takıldı!

30.03.2020 10:25 - Son Güncelleme: 30.03.2020 10:39
Demet Özdemir'e corona virüsü şoku! Sevgilisi Yaman'dan ayrılmak zorunda kaldı

Geçen yıl rol arkadaşı Can Yaman ile yaşadığı aşkla adından söz ettiren Demet Özdemir, Şubat ayından bu yana birlikte olduğu ünlü modacı Nedret Taciroğlu'nun iş adamı oğlu Yaman Taciroğlu ile ayrıldı.

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Demet Özdemir'e corona virüsü şoku! Sevgilisi Yaman'dan ayrılmak zorunda kaldı

Demet Özdemir, şubat ayında Peysan Yönetim Kurulu Üyesi Yaman Taciroğlu ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Ancak mutluluk kısa sürdü.

Demet Özdemir'e corona virüsü şoku! Sevgilisi Yaman'dan ayrılmak zorunda kaldı

Hürriyet'in haberine göre; Nedret Taciroğlu'nun oğlu olan Yaman Taciroğlu'nun yoğun iş mesaileri, Demet Özdemir'in de sürekli sette olması ikilinin arasını açmış.

Demet Özdemir'e corona virüsü şoku! Sevgilisi Yaman'dan ayrılmak zorunda kaldı

Tüm bunların üzerine bir de corona salgını nedeniyle karantinanın başlaması da ayrılığı getirmiş. İddialara göre; ev karantinası yüzünden görüşemeyen genç çift, yollarını ayırmış.

Demet Özdemir'e corona virüsü şoku! Sevgilisi Yaman'dan ayrılmak zorunda kaldı

İşte Demet Özdemir'in yeni ayrıldığı sevgilisi...

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