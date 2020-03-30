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Demet Özdemir'e corona virüsü şoku! Sevgilisi Yaman'dan ayrılmak zorunda kaldı

Demet Özdemir, Can Yaman ile yaşadığı aşkla magazin gündeminden düşmüyordu. Ancak son yaşanan gelişmede Can Yaman'ın kendisi hakkında konuşmasından rahatsız olan Demet Özdemir, menajeri aracılığıyla Yaman'a "Basına benimle ilgili konuşma" mesajını göndermişti. Son dönemlerde özel hayatı ile gündeme gelmemeye özen gösteren 27 yaşındaki Demet Özdemir, aradığı aşkı yine bir Yaman'da bulmuş, şubat ayında iş adamı Yaman Taciroğlu ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Ancak mutluluk kısa sürdü. Demet Özdemir'in aşkı corona virüs engeline takıldı!

30.03.2020 10:25 - Son Güncelleme: 30.03.2020 10:39 BU GALERİYİ PAYLAŞ





