Rosalinda’nın yıldızı Thalia’nın son haline bakın! Ceyda Ateş’in paylaşımında ortaya çıktı! “Genç kız gibi hala”

1999 yılında yayınlanan Meksika yapımı pembe dizi Rosalinda'nın başrolü Thalia, yıllar sonra Ceyda Ateş'in paylaşımıyla gündem oldu.
Buğra Toplusoy ile 2018 yılında evlenen ve ardından Amerika'ya yerleşen Ceyda Ateş, Latin müzik ödülleri törenine katıldı.
Dünyanın en ünlü Latin pop sanatçılarından biri olan Thalia ile buluşan Ceyda Ateş o anları Instagram hesabından paylaştı.
Thalia'nın büyük bir hayranı olduğunu dile getiren Ateş, kızına neden Talia adını verdiğini de açıkladı.
Ateş'in yayınladığı videoda ünlü şarkıcıya "Benim kızımın adı Talia. Ona senin adını verdim" dediği görüldü.
Büyük şok yaşayan Thalia da ünlü oyuncuya teşekkür etti.
Ateş, o anları "Hep Thalia ile tanışmak istedim ve bebeğim Talia'ya sevgilerini gönderdi. Gülüşü çok güzel ve muhteşem" notuyla yayınladı.
Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından büyük ilgi gören paylaşım, kısa sürede gündem olarak binlerce yorum ve beğeni aldı.
Ateş'in söz konusu paylaşımda kızıyla ilgili itirafı dikkat çekerken Rosalinda'nın yıldızı Thalia'nın son hali hayran bıraktı.
Bir sosyal medya kullanıcısı "Genç kız gibi hala" derken bir başkası "Hiç yaşlanmaması peki" yorumunda bulundu.