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Rosalinda’nın yıldızı Thalia’nın son haline bakın! Ceyda Ateş’in paylaşımında ortaya çıktı! “Genç kız gibi hala”

Marimar, Maria la del Barrio, Rosalinda gibi dizilerle hafızalara kazınan Mesikalı şarkıcı ve oyuncu Thalia, 90'lı yıllarda fırtınalar estirdi. Şimdilerde 53 yaşında olan dünyaca ünlü oyuncu, Ceyda Ateş'in paylaşımında ortaya çıktı. Thalia ile tanışan Ceyda Ateş, o anlara ait görüntüleri sosyal medya hesabında yayınlayarak heyecanını paylaştı. Ateş'in söz konusu paylaşımda kızıyla ilgili itirafı dikkat çekerken Rosalinda'nın yıldızı Thalia'nın son hali hayran bıraktı.

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Giriş Tarihi :21 Şubat 2025 , 13:16 Güncelleme Tarihi :21 Şubat 2025 , 13:28
Rosalinda’nın yıldızı Thalia’nın son haline bakın! Ceyda Ateş’in paylaşımında ortaya çıktı! Genç kız gibi hala

1999 yılında yayınlanan Meksika yapımı pembe dizi Rosalinda'nın başrolü Thalia, yıllar sonra Ceyda Ateş'in paylaşımıyla gündem oldu.

Rosalinda’nın yıldızı Thalia’nın son haline bakın! Ceyda Ateş’in paylaşımında ortaya çıktı! Genç kız gibi hala

Buğra Toplusoy ile 2018 yılında evlenen ve ardından Amerika'ya yerleşen Ceyda Ateş, Latin müzik ödülleri törenine katıldı.

Ceyda Ateş paylaştı: Rosalinda'nın yıldızı Thalia son haline bakın

Rosalinda’nın yıldızı Thalia’nın son haline bakın! Ceyda Ateş’in paylaşımında ortaya çıktı! Genç kız gibi hala

Dünyanın en ünlü Latin pop sanatçılarından biri olan Thalia ile buluşan Ceyda Ateş o anları Instagram hesabından paylaştı.

Rosalinda’nın yıldızı Thalia’nın son haline bakın! Ceyda Ateş’in paylaşımında ortaya çıktı! Genç kız gibi hala

Thalia'nın büyük bir hayranı olduğunu dile getiren Ateş, kızına neden Talia adını verdiğini de açıkladı.

Rosalinda’nın yıldızı Thalia’nın son haline bakın! Ceyda Ateş’in paylaşımında ortaya çıktı! Genç kız gibi hala

Ateş'in yayınladığı videoda ünlü şarkıcıya "Benim kızımın adı Talia. Ona senin adını verdim" dediği görüldü.

Rosalinda’nın yıldızı Thalia’nın son haline bakın! Ceyda Ateş’in paylaşımında ortaya çıktı! Genç kız gibi hala

Büyük şok yaşayan Thalia da ünlü oyuncuya teşekkür etti.

Rosalinda’nın yıldızı Thalia’nın son haline bakın! Ceyda Ateş’in paylaşımında ortaya çıktı! Genç kız gibi hala

Ateş, o anları "Hep Thalia ile tanışmak istedim ve bebeğim Talia'ya sevgilerini gönderdi. Gülüşü çok güzel ve muhteşem" notuyla yayınladı.

Rosalinda’nın yıldızı Thalia’nın son haline bakın! Ceyda Ateş’in paylaşımında ortaya çıktı! Genç kız gibi hala

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından büyük ilgi gören paylaşım, kısa sürede gündem olarak binlerce yorum ve beğeni aldı.

Rosalinda’nın yıldızı Thalia’nın son haline bakın! Ceyda Ateş’in paylaşımında ortaya çıktı! Genç kız gibi hala

Ateş'in söz konusu paylaşımda kızıyla ilgili itirafı dikkat çekerken Rosalinda'nın yıldızı Thalia'nın son hali hayran bıraktı.

Rosalinda’nın yıldızı Thalia’nın son haline bakın! Ceyda Ateş’in paylaşımında ortaya çıktı! Genç kız gibi hala

Bir sosyal medya kullanıcısı "Genç kız gibi hala" derken bir başkası "Hiç yaşlanmaması peki" yorumunda bulundu.

Rosalinda’nın yıldızı Thalia’nın son haline bakın! Ceyda Ateş’in paylaşımında ortaya çıktı! Genç kız gibi hala

İşte Ceyda Ateş'in o paylaşımı...

Rosalinda’nın yıldızı Thalia’nın son haline bakın! Ceyda Ateş’in paylaşımında ortaya çıktı! Genç kız gibi hala

Thalia'nın son hali...

Rosalinda’nın yıldızı Thalia’nın son haline bakın! Ceyda Ateş’in paylaşımında ortaya çıktı! Genç kız gibi hala

Thalia'nın son hali...

Rosalinda’nın yıldızı Thalia’nın son haline bakın! Ceyda Ateş’in paylaşımında ortaya çıktı! Genç kız gibi hala

Thalia'nın son hali...

Rosalinda’nın yıldızı Thalia’nın son haline bakın! Ceyda Ateş’in paylaşımında ortaya çıktı! Genç kız gibi hala

Thalia'nın son hali...

Rosalinda’nın yıldızı Thalia’nın son haline bakın! Ceyda Ateş’in paylaşımında ortaya çıktı! Genç kız gibi hala

Thalia'nın son hali...

Rosalinda’nın yıldızı Thalia’nın son haline bakın! Ceyda Ateş’in paylaşımında ortaya çıktı! Genç kız gibi hala

Thalia'nın son hali...