Rosalinda’nın yıldızı Thalia’nın son haline bakın! Ceyda Ateş’in paylaşımında ortaya çıktı! “Genç kız gibi hala”

Büyük şok yaşayan Thalia da ünlü oyuncuya teşekkür etti.

Ateş, o anları "Hep Thalia ile tanışmak istedim ve bebeğim Talia'ya sevgilerini gönderdi. Gülüşü çok güzel ve muhteşem" notuyla yayınladı.

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından büyük ilgi gören paylaşım, kısa sürede gündem olarak binlerce yorum ve beğeni aldı.

Ateş'in söz konusu paylaşımda kızıyla ilgili itirafı dikkat çekerken Rosalinda'nın yıldızı Thalia'nın son hali hayran bıraktı.