Esra Erol’un sade ve şık evine bakın! Manzarasını paylaştı! Evinin iç dekorasyonu dikkat çekti

Esra Erol'da programıyla atv ekranlarında izleyici ile buluşan ünlü sunucu Esra Erol, hem başarılı kariyeri hem de iki oğlunun babası Ali Özbir ile sürdürdüğü mutlu evlilikle sık sık adından söz ettirdi.

Attığı her adım sevenleri tarafından ilgiyle takip edilen ünlü sunucu, bu kez sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi.

Sosyal medyayı aktif kullanan Esra Erol, karlar altında kalan evinin bahçesini kayıt altına alarak Instagram sayfasında yayınladı.

Kar manzarasını yayınlayan Erol, paylaşımına şu notu ekledi: "Hem gecenin kendi sesini dinlemek hem de karın yağışını izlemek... Bir umut 'Ya tutarsa'... Sabah ola hayrola"