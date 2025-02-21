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Esra Erol’un sade ve şık evine bakın! Manzarasını paylaştı! Evinin iç dekorasyonu dikkat çekti

Atv ekranlarının sevilen sunucusu Esra Erol, hem başarılı kariyeri hem de iki oğlunun babası Ali Özbir ile sürdürdüğü mutlu evlilikle sık sık adından söz ettirdi. Attığı her adım sevenleri tarafından ilgiyle takip edilen ünlü sunucu, bu kez sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi. Erol'un evinden yaptığı paylaşım, büyük ilgi gördü. Kar manzarasını yayınlayan Esra Erol'un evinin sade ve şık iç dekorasyonu ise beğeni topladı. İşte Esra Erol'un evi...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :21 Şubat 2025 , 12:11 Güncelleme Tarihi :21 Şubat 2025 , 12:14
Esra Erol’un sade ve şık evine bakın! Manzarasını paylaştı! Evinin iç dekorasyonu dikkat çekti

Esra Erol'da programıyla atv ekranlarında izleyici ile buluşan ünlü sunucu Esra Erol, hem başarılı kariyeri hem de iki oğlunun babası Ali Özbir ile sürdürdüğü mutlu evlilikle sık sık adından söz ettirdi.

Esra Erol’un sade ve şık evine bakın! Manzarasını paylaştı! Evinin iç dekorasyonu dikkat çekti

Attığı her adım sevenleri tarafından ilgiyle takip edilen ünlü sunucu, bu kez sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi.

Esra Erol’un sade ve şık evine bakın! Manzarasını paylaştı! Evinin iç dekorasyonu dikkat çekti

Sosyal medyayı aktif kullanan Esra Erol, karlar altında kalan evinin bahçesini kayıt altına alarak Instagram sayfasında yayınladı.

Esra Erol’un sade ve şık evine bakın! Manzarasını paylaştı! Evinin iç dekorasyonu dikkat çekti

Kar manzarasını yayınlayan Erol, paylaşımına şu notu ekledi: "Hem gecenin kendi sesini dinlemek hem de karın yağışını izlemek... Bir umut 'Ya tutarsa'... Sabah ola hayrola"

Esra Erol’un sade ve şık evine bakın! Manzarasını paylaştı! Evinin iç dekorasyonu dikkat çekti

İşte o paylaşım...

Ünlü sunucu Esra Erol kar manzarasını takipçileriyle paylaştı

Esra Erol’un sade ve şık evine bakın! Manzarasını paylaştı! Evinin iç dekorasyonu dikkat çekti

SADE VE ŞIK!

Paylaşımın ardından Esra Erol'un evi de merak edildi. Ünlü sunucunun evinden yaptığı paylaşımlar bir kez daha gündem oldu.

Esra Erol’un sade ve şık evine bakın! Manzarasını paylaştı! Evinin iç dekorasyonu dikkat çekti

Erol'un zevkle döşenmiş sade ve şık evi ise görenleri hayran bıraktı.

Esra Erol’un sade ve şık evine bakın! Manzarasını paylaştı! Evinin iç dekorasyonu dikkat çekti

İşte Esra Erol'un evinden yaptığı paylaşımlar...

Esra Erol’un sade ve şık evine bakın! Manzarasını paylaştı! Evinin iç dekorasyonu dikkat çekti

Esra Erol

Esra Erol’un sade ve şık evine bakın! Manzarasını paylaştı! Evinin iç dekorasyonu dikkat çekti

Esra Erol

Esra Erol’un sade ve şık evine bakın! Manzarasını paylaştı! Evinin iç dekorasyonu dikkat çekti

Esra Erol

Esra Erol’un sade ve şık evine bakın! Manzarasını paylaştı! Evinin iç dekorasyonu dikkat çekti

Esra Erol

Esra Erol’un sade ve şık evine bakın! Manzarasını paylaştı! Evinin iç dekorasyonu dikkat çekti

Esra Erol

Esra Erol’un sade ve şık evine bakın! Manzarasını paylaştı! Evinin iç dekorasyonu dikkat çekti

Esra Erol

Esra Erol’un sade ve şık evine bakın! Manzarasını paylaştı! Evinin iç dekorasyonu dikkat çekti

Esra Erol

Esra Erol’un sade ve şık evine bakın! Manzarasını paylaştı! Evinin iç dekorasyonu dikkat çekti

Esra Erol