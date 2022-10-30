Reha Muhtar'dan kafa karıştıran paylaşım! Deniz Uğur ses kaydını ve görüntülerini ifşalamıştı: "Gayri menkullerimi almak isteyen kişi kim?"

Deniz Uğur kendisine yapılan baskılara dayanamayarak son olarak sosyal medya hesabından "Elim ayağım titriyor" diyerek Reha Muhtar'ın kızına bağırdığını iddia ettiği ses kaydını yayınladı.

İşte büyük tepki çeken olayla ilgili haberin detayları ve tüm yaşananlar.