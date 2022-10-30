Reha Muhtar'dan kafa karıştıran paylaşım! Deniz Uğur ses kaydını ve görüntülerini ifşalamıştı: "Gayri menkullerimi almak isteyen kişi kim?"
Reha Muhtar'dan kafa karıştıran paylaşım! Deniz Uğur ses kaydını ve görüntülerini ifşalamıştı... Deniz Uğur ile eski eşi Reha Muhtar arasında sular durulmuyor. Deniz Uğur, 2007 yılında Reha Muhtar ile dünyaevine girmiş ve 2009 tarihinde Mina Deniz ve Poyraz Deniz adını verdiği ikizlerini kucağına almıştı. Kızının Muhtar'dan şiddet gördüğünü ve darp raporu aldığını açıklayan Uğur'un aksine Muhtar iddiaların asılsız olduğunu ifade etmişti. Şiddet, eskort derken geçtiğimiz günlerde Deniz Uğur'dan bir ifşa daha gelmişti. "Akli dengesi yerinde değil" ifadeleriyle gündeme gelen Reha Muhtar, kafa karıştıran bir paylaşıma imza attı.
30.10.2022 10:52 - Son Güncelleme: 30.10.2022 10:52
"NASIL BİR ÇETE BU?"
Deniz Uğur ses kaydını ve görüntülerini ifşalamıştı... Reha Muhtar'dan kafa karıştıran paylaşım!
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Reha Muhtar ile Deniz Uğur'un ilişkisinden, 2009 tarihinde, Mina Deniz ve Poyraz Deniz adını verdikleri ikizleri dünyaya gelmişti. Şimdilerde Mina Deniz ve Poyraz Deniz 13 yaşında.
Oyuncu Deniz Uğur eski eşi Reha Muhtar'ın 13 yaşındaki kızına şiddet uyguladığını iddiasıyla mahkemeye başvurdu ve geçici velayet davası kapsamında kızının velayetini aldı.