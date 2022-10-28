Reha Muhtar'ın garson dövdüğü görüntüler... Deniz Uğur'dan bir ifşa videosu daha! 4 kişi Muhtar’ı zor zapt etti

Deniz Uğur'dan bir Reha Muhtar ifşası daha! Ses kaydının ardından bu kez de saldırı görüntülerini ortaya çıkardı. Kızının şiddete uğradığını ifşalayan Deniz Uğur ile eski eşi Reha Muhtar arasında sular durulmuyor. Deniz Uğur, 2007 yılında Reha Muhtar ile dünyaevine girmiş ve 2009 tarihinde Mina Deniz ve Poyraz Deniz adını verdiği ikizlerini kucağına almıştı. Kızının Muhtar'dan şiddet gördüğünü ve darp raporu aldığını açıklayan Uğur'un aksine Muhtar iddiaların asılsız olduğunu ifade etmişti. Şiddet, eskort derken bir ifşa daha gündeme geldi.