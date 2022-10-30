Vav TV İzle
Haberler Magazin Elif Ada Tatlıses adında bir kızı olan İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız'dan itiraf: "Kadın döven zorba biri olarak..."

Elif Ada Tatlıses adında bir kızı olan İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız'dan itiraf: "Kadın döven zorba biri olarak..."

Elif Ada Tatlıses adında bir kızı olan İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız'dan itiraf! İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız, a Para'ya konuk oldu. İbrahim Tatlıses ile ilişkisi hakkında konuşan Ayşegül Yıldız, çok özel açıklamalarda bulundu. Kızı Elif Ada'dan da bahseden Ayşegül Yıldız, "Elif Ada büyüdü. 4. Sınıf oldu. Çok güzel sesi var. Geçen gün bir ortamda şarkı söyledi, yaptığı namelere şaşırdılar, çok da utangaç bir çocuk. Şarkı söylerken asla videoya çektirmiyor mesela." dedi. İşte detaylar...

30.10.2022 10:15 - Son Güncelleme: 30.10.2022 10:21
Elif Ada Tatlıses adında bir kızı olan İbrahim Tatlıses’in eski eşi Ayşegül Yıldız’dan itiraf: Kadın döven zorba biri olarak...

"KADIN DÖVEN ZORBA BİRİ OLARAK..."

Elif Ada Tatlıses adında bir kızı olan İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız'dan itiraf...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Elif Ada Tatlıses adında bir kızı olan İbrahim Tatlıses’in eski eşi Ayşegül Yıldız’dan itiraf: Kadın döven zorba biri olarak...

Ayşegül Yıldız, eski eşi İbrahim Tatlıses ile ilişkisi hakkında samimi açıklamalarda bulundu. "İbrahim Bey, kadın döven, zorba biri olarak yansıtılıyor. Aslında çok kibar biri. Ben hiç şiddet görmedim"

Elif Ada Tatlıses adında bir kızı olan İbrahim Tatlıses’in eski eşi Ayşegül Yıldız’dan itiraf: Kadın döven zorba biri olarak...

"Yedi yıl Bursa'da kaldım. İç mimarım, orada projelerimiz vardı. Artık döndüm. Ancak kendi mesleğimi yapmak istemiyorum. Mutlu olmadığım şeyi değil artık mutlu olduğum işleri yapmak istediğime karar verdim."

Elif Ada Tatlıses adında bir kızı olan İbrahim Tatlıses’in eski eşi Ayşegül Yıldız’dan itiraf: Kadın döven zorba biri olarak...

"İbrahim Tatlıses ile tesadüfen Bodrum'da tanıştık. Beş bölüm dizi çektik. Sonra tekrar Bursa'da karşılaştık."

Elif Ada Tatlıses adında bir kızı olan İbrahim Tatlıses’in eski eşi Ayşegül Yıldız’dan itiraf: Kadın döven zorba biri olarak...

"HİÇ PİŞMANLIĞIM YOK"

Hayatım boyunca hiçbir şeyden pişman olmadım. Çok güzel bir ilişki, evlilik yaşadım. Sıkıntılar da oldu ama hepsinden bir şeyler öğrenmeye çalıştım.

SON DAKİKA