Reha Muhtar müdavimi olduğu o mekanın altını üstüne getirdi! Eski eşi Deniz Uğur'un şiddet ifşasının ardından olay anlar: 'Oğlunun yanında...'
Reha Muhtar müdavimi olduğu o mekanın altını üstüne getirdi! Eski eşi Deniz Uğur'un şiddet ifşasının ardından olay gelişme yaşandı. Kızına şiddet uyguladığı iddia edilen Reha Muhtar'la ilgili bir skandal daha yaşandı. Deniz Uğur, 2007 yılında Reha Muhtar ile dünyaevine girmiş ve 2009 tarihinde Mina Deniz ve Poyraz Deniz adını verdiği ikizlerini kucağına almıştı. Kızının Muhtar'dan şiddet gördüğünü ve darp raporu aldığını açıklayan Uğur'un aksine Muhtar iddiaların asılsız olduğunu ifade etmişti. Şiddet, eskort derken geçtiğimiz günlerde Deniz Uğur'dan bir ifşa daha gelmişti. "Akli dengesi yerinde değil" ifadeleriyle gündeme gelen Reha Muhtar'ın müdavimi olduğu o mekandan kovulduğu iddia edildi.
Reha Muhtar müdavimi olduğu o mekanın altını üstüne getirdi! Eski eşi Deniz Uğur'un şiddet ifşasının ardından bir skandal daha!
Reha Muhtar, eski eşi Deniz Uğur'la ciddi bir velayet savaşının ortasında. Deniz Uğur'un vahim iddiaları kan donduracak nitelikte! Muhtar'ın kızına şiddet uyguladığını söyleyerek, kızının geçici velayetini almıştı. Deniz Uğur, şimdi oğlunun da velayeti için savaşırken, başka bir iddia ortaya atıldı.
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Hürriyet'in haberine göre; Reha Muhtar'ın, Etiler'deki bir mekanın müdavimi olduğu biliniyor. Muhtar, geçtiğimiz günlerde oğluyla birlikte mekânda yerini almış. Ancak kısa süre sonra Deniz Uğur'la telefonda kavga etmeye başlayan Muhtar, oğlunun yanında eski eşine ağza alınmayacak küfürler savurmaya başlamış. Müşterilerin rahatsız olmasıyla mekân müdürünün yanına gittiği Muhtar, hiçbir uyarıya aldırış etmeden müdürün üzerine yürüyerek hakaretlerini sürdürmüş.