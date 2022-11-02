Reha Muhtar müdavimi olduğu o mekanın altını üstüne getirdi! Eski eşi Deniz Uğur’un şiddet ifşasının ardından olay anlar: ’Oğlunun yanında...’

Hürriyet'in haberine göre; Reha Muhtar'ın, Etiler'deki bir mekanın müdavimi olduğu biliniyor. Muhtar, geçtiğimiz günlerde oğluyla birlikte mekânda yerini almış. Ancak kısa süre sonra Deniz Uğur'la telefonda kavga etmeye başlayan Muhtar, oğlunun yanında eski eşine ağza alınmayacak küfürler savurmaya başlamış. Müşterilerin rahatsız olmasıyla mekân müdürünün yanına gittiği Muhtar, hiçbir uyarıya aldırış etmeden müdürün üzerine yürüyerek hakaretlerini sürdürmüş.

